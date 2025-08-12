أبرزها برودة البطارية.. نصائح مهمة لشحن السيارات الكهربائية بسرعة

ميونخ - (د ب أ):

قال نادي السيارات (ADAC) بألمانيا إنه يمكن التأثير على سرعة شحن السيارات الكهربائية من خلال مراعاة بعض النقاط المهمة.

منحنى الشحن

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي الانتباه إلى ما يسمى بمنحنى شحن السيارة؛ حيث يشحن كل طراز بكفاءة عالية ضمن نطاق طاقة معين، وعادة ما يتراوح النطاق المثالي للشحن السريع بين 10 و80%.

وبعد ذلك، غالبا ما يتباطأ الشحن بشكل ملحوظ؛ نظرا لأن نظام إدارة البطارية (BMS) يقلل الطاقة لحماية البطارية.

محطة شحن مشتركة .. طاقة أقل

وأشار نادي ADAC إلى أن اختيار محطة الشحن يعد أمرا بالغ الأهمية أيضا؛ فإذا كانت الطاقة مشتركة، على سبيل المثال، مع شحن سيارتين جنبا إلى جنب عبر وصلة مشتركة، ستحصل كل منهما على جزء فقط من الطاقة القصوى. لذا فمن الأفضل اختيار محطة شحن غير متصلة بسيارة أخرى.

كما أن هناك مشكلة درجة الحرارة، التي غالبا ما يتم التقليل من شأنها؛ فإذا كانت البطارية باردة جدا، يقلل النظام تلقائيا من طاقة الشحن.

لذلك، توفر السيارات الكهربائية الحديثة خاصية تكييف البطارية، والتي يمكن تفعيلها باختيار "محطة الشحن" من نظام الملاحة أو يدويا.

لذا من المهم البدء مبكرا بما يكفي، وإلا ستصل البطارية إلى الشاحن السريع وهي لا تزال باردة.