"فورمولا إي" فرصة لصناعة جيل سعودي في مجالات متعددة

الرياض (د ب أ)

شهد المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة لسباق فورمولا إي 2025 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة السابعة على التوالي، إقامة المؤتمر الصحفي للسباق الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتشرف عليه وزارة الرياضة.

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وأكد الامير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، خلال المؤتمر الصحفي، أن إقامة هذا الحدث، تعكس تطور رياضة المحركات في المملكة، إضافةً إلى التزامها بما يخص الاستدامة، والتي أتاحت فرصةً ذهبيةً لاستكشاف فرصٍ فريدةٍ مع طلاب الجامعات ومهندسي المستقبل، والاهتمام بوضع حلول باستخدام الطاقة البديلة في رياضة المحركات، على حد قوله.

وأشار إلى أن سباقات فورمولا إي، تعد فرصةً مثاليةً لصناعةِ جيلٍ مميزٍ من المهندسين السعوديين، والمحللين، والصحفيين، فضلاً عن كونها تجربةً مثاليةً تعكسُ أهمية المبادرات المستدامة.

من جهته، وصف ألبرتو لونجو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي، تطور المملكة خلال السنوات الست الماضية بالمذهل، لا سيما وأن رياضة فورمولا إي، تعد من أوائل الرياضات التي احتضنتها المملكة، كما أن اختيار إقامة السباق في جدة، جاء بسبب ما تملكه حلبة الكورنيش من بنيةٍ تحتيةٍ قوية، وتجهيزاتٍ عالمية، ومرافق حديثة؛ تمنحُ الجماهير تجربة مختلفة، على حد وصفه.

من جانبه؛ بيّن كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة "سي بي إكس"، وأحد الشخصيات الرئيسة في تنظيم سباقات فورمولا إي في المملكة، قائلاً: "لدينا ارتباط عاطفي بمحافظة الدرعية، خاصةً أنها شهدت إقامة النسخ الست الماضية، إلا أن وجود المشاريع العملاقة فيها، جعلنا نتجه إلى اختيار جدة، والتي تملك تجربة مختلفةً وشاملة في رياضة المحركات من جميع النواحي، كما أن القيمة المضافة في نسخة هذا العام، تتمثل بوجود عروض ألعاب نارية وطائرات درون، وست حفلات موسيقية مباشرة، وتوسعة في منطقة المشجعين؛ لاستيعاب آلاف الجماهير".

الجدير بالذكر أن اليوم الجمعة، سيشهد انطلاق التجارب الحرة في تمام الواحدة ظهراً، تليها التصفيات عند الثالثة وعشرين دقيقة عصرًا، ثم المواجهات التأهيلية عند الرابعة وخمس دقائق مساءً، على أن ينطلق السباق الأول من البطولة عند الثامنة وخمس دقائق مساءً.