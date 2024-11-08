بطلة أكاديمية فورمولا-1 تشارك في سباقات "جي بي 3" للرجال العام المقبل

برلين - (د ب أ):

تحصل بطلة هذا العام من أكاديمية فورمولا-1 للسيدات على مقعد ممول بالكامل في سلسلة سباقات "جي بي 3" للرجال خلال موسم 2025.

أعلنت أكاديمية فورمولا-1، التي أنشأها مسؤولو اللعبة لتعزيز سباقات السيارات النسائية، في بيان، أمس الخميس، أن البطلة ستحصل على 20 يوما من الاختبارات الممولة في سيارة (جي بي 3) للاستعداد للمشاركة في تلك السباقات، مع تقديم شركة (بيريللي) لصناعة الإطارات مساهمة مالية.

بطولة جي بي 3، التي تقام في المملكة المتحدة، والتي تأسست عام 2013، هي فئة من الدرجة الثالثة لسيارات المقعد الواحد والتي ستقام في 6 حلبات لفورمولا-1 العام المقبل.

ومن المقرر أن تشارك بطلة السيدات في السباقات لصالح فريق رودين موتورسبورت.

وقالت سوزي فولف، المديرة الإدارية لأكاديمية فورمولا-1: "نسعى جاهدين لخلق فرص للنساء للنجاح على جميع مستويات رياضتنا، والدليل على هذه المهمة هو التزامنا بتجميع أفضل حزمة ممكنة لبطلاتنا للمضي قدما".