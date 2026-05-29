في مايو.. ارتفاع أسعار أكثر من 10 سيارات جديدة بالسوق المصري حتى 140 ألف

تقدم جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في السوق المصري، السيارة هافال جوليان Facelift المُجمعة محليًا، في مصر بثلاث فئات من التجهيزات خلال مايو الجاري.

تقدم هافال جوليان بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه للفئة Standard، والفئة Deluxe الثانية بسعر 990.000 جنيه، و الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون بسعر 1.090.000 جنيه.

أسعار ومواصفات جوليان المجمعة محليا بمصر:

المحرك والأداء

تعتمد هافال جوليان Facelift على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانًا عند 5600 إلى 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 220 نيوتن متر بين 2000 و4400 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات مبلل 7DCT، بما يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

الأبعاد والمساحات

تأتي السيارة بطول 4472 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1619 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

أنظمة الأمان

تزود جوليان الجديدة بمنظومة أمان متكاملة تضم أنظمة ABS وEBD وESP، إلى جانب التحكم في الجر ومساعد الصعود والهبوط على المرتفعات، فضلًا عن توفير حتى 6 وسائد هوائية بالفئات الأعلى تجهيزًا.

كما تقدم الفئة الأعلى مجموعة متطورة من أنظمة القيادة المساعدة ADAS، تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية للطوارئ، والحفاظ على المسار، والتحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة في القيادة داخل الازدحام، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي.

التجهيزات الداخلية

تحصل المقصورة الداخلية على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية تصل إلى 7 بوصات.

وتتوفر السيارة بعدد من تجهيزات الراحة والرفاهية حسب الفئة، تشمل تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد جلد مع تدفئة للمقاعد الأمامية، ومقعد سائق كهربائي، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، بالإضافة إلى سقف بانورامي ونظام اختيار أوضاع القيادة المختلفة Eco وSport وStandard.

التصميم الخارجي

حصلت جوليان Facelift على تصميم خارجي محدث يعكس لغة هافال التصميمية الجديدة، مع شبكة أمامية أكبر حجمًا، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي والتسخين، وقضبان تحميل أعلى السقف.