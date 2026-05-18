قبل أيام، أعلنت مجموعة قصراوي، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين التجارية في مصر، طرح الجيل الجديد كليًا من السيارة C5 Aircross الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV في السوق المحلي.

ويأتي تقديم ستروين C5 Aircross الجديدة في مصر بعد أشهر قليلة من ظهورها عالميًا لأول مرة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وتعد C5 Aircross الجديدة نسخة شبه مطابقة من حيث المواصفات الميكانيكية والتجهيزات الداخلية للسيارة أوبل جراند لاند، إذ تنتمي السيارتان إلى مجموعة PSA الفرنسية.

وفي السوق المصري، تطرح ستروين C5 Aircross عبر مجموعة قصراوي، بينما تقدم أوبل جراند لاند من خلال مجموعة المنصور للسيارات.

ورغم التشابه الكبير في التجهيزات والمواصفات بين الطرازين، فإن ستروين C5 Aircross تقدم بسعر أقل من أوبل جراند لاند، ما يفتح باب المقارنة بينهما أمام العملاء الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر.

ستروين C5 Aircross

تقدم ستروين C5 Aircross محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تتسارع سيارة ستروين الجديدة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتقف السيارة الجديدة على عجلات رياضية قياس 17-18 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- حتي 670 لتراً.

وتقدم سيارة سيتروين الجديدة بمواصفات أمان قياسية تتمثل في 6 وسائد وستائر هوائية لحماية الركاب عند وقوع تصادم، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، التنبيه في حالة الخروج عن المسار، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء مستشعرات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي.

وتأتي مقصورة السيارة مزودة بلوحة عدادات رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط.

وقدم الصانع الفرنسي مقصورة السيارة الجديدة بباقة من الكماليات الترفيهية المميزة تضم، شاشة لمسية قياس 8 بوصة، مثبت للسرعة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، خاصية توصيل الهواتف الذكية لا سلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE، خاصية Paddle Shift المثبتة خلف عجلة القيادة التي يمكن التحكم من خلالها بناقل الحركة.

أوبل جراند لاند

تأتي أوبل جراند موديل 2026 بنفس محرك ستروين، سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو بقوة 165 "حصان" مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

بفضل محركها القوي تستطيع جراند لاند الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 210 كيلومترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقف السيارة الألمانية على عجلات رياضية قياس 17-18-19 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة إلى حتي 670 لترًا مكعبًا.

تمتاز السيارة بامتلاكها مقاعد طبية لمرضى العمود الفقري، كما تمتاز مقاعدها بخاصية المساج والتبريد والتدفئة، ذلك فضلًا عن قدرتها على مساعدة السائق من خلال حساسات الركن، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة ومصابيح أمامية بخاصية "الليد" القادرة على ضبط نفسها تلقائيًا.

زودت السيارة بباقة كبيرة من وسائل الأمان تتمثل في وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA.

وتأتي جراند لاند أيضًا بباقة من الكماليات الترفيهية تضم شاشة لمسية قياس 7 بوصة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، خاصية توصيل الهواتف الذكية لا سلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE.

أسعار "ستروين C5 Aircross" مقارنة بـ"أوبل جراند لاند"

تقدم ستروين C5 Aircoss الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.695.000 جنيه للفئة Advanced، والفئة Ultimate الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي 1.935.000 جنيه.

في المقابل تتوفر أوبل جراند لاند بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1.849.990 جنيه للفئة Highline+، والفئة Top Line سعرها 1.949.990 جنيه، بينما الفئة Top Line+ الأعلى تجهيزًا 2.099.990 جنيه.

