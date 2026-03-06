إعلان

تسلا تطلق نسخة سباعية المقاعد من تسلا Model Y بمدى يصل إلى 600 كم

كتب : مصراوي

12:20 م 06/03/2026

Model Y

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوستن (د ب أ) :
أعلنت شركة تسلا عن توسعة عائلة الطراز Model Y بإطلاق نسخة سباعية المقاعد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة سباعية المقاعد الجديدة تعتمد على نظام دفع رباعي يتألف من محركين كهربائيين على المحورين الأمامي والخلفي بقوة 378 كيلووات/514 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 493 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تنطلق السيارة الكهربائية الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 201 كلم/س، بينما تتسارع من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، أما مدى القيادة فيصل إلى 600 كلم.

وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 2094 لترا، بالإضافة إلى 116 لترا في الصندوق الأمامي.

المقصورة الداخلية

وتشتمل تجهيزات المقصورة الداخلية على نظام الإضاءة المحيطي وشاشة لمسية قياس 16 بوصة لنظام الملتيميديا ونظام تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية.

وتتوفر لصف الجلوس الثاني شاشة لمسية قياس 8 بوصات، كما تقدم للصف الثالث منافذ USB-C للشحن.

Model Y تسلا عالم السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
أخبار مصر

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية
أخبار وتقارير

25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان