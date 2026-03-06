تسلا تطلق نسخة سباعية المقاعد من تسلا Model Y بمدى يصل إلى 600 كم

أوستن (د ب أ) :

أعلنت شركة تسلا عن توسعة عائلة الطراز Model Y بإطلاق نسخة سباعية المقاعد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة سباعية المقاعد الجديدة تعتمد على نظام دفع رباعي يتألف من محركين كهربائيين على المحورين الأمامي والخلفي بقوة 378 كيلووات/514 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 493 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تنطلق السيارة الكهربائية الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 201 كلم/س، بينما تتسارع من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، أما مدى القيادة فيصل إلى 600 كلم.

وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 2094 لترا، بالإضافة إلى 116 لترا في الصندوق الأمامي.

المقصورة الداخلية

وتشتمل تجهيزات المقصورة الداخلية على نظام الإضاءة المحيطي وشاشة لمسية قياس 16 بوصة لنظام الملتيميديا ونظام تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية.

وتتوفر لصف الجلوس الثاني شاشة لمسية قياس 8 بوصات، كما تقدم للصف الثالث منافذ USB-C للشحن.