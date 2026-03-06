بريطانيا: القيادة العسكرية الإيرانية ما زالت قائمة

قالت بريطانيا إن هيكل القيادة والسيطرة العسكرية في إيران لا يزال يعمل رغم تعرضه لضعف ملحوظ، وذلك بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن النظام الحاكم في إيران يبدو قادرًا على الاستمرار في العمل على الأقل على المدى القصير، رغم الضغوط العسكرية المتزايدة.

وجاء في تقييم أصدرته الوزارة يوم الجمعة أن وتيرة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة أصبحت أبطأ مقارنة بالأيام الأولى للحرب. وأرجع التقرير ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح القوات الأمريكية والإسرائيلية في تدمير منصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضاف التقييم أن طبيعة الأهداف التي تضربها إيران باتت أكثر تنوعًا، مع تركيز متزايد على الأهداف الاقتصادية وقطاع الطاقة.