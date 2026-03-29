زيادة تصل إلى 190 ألف جنيه بأسعار سيارات سيات موديل 2026 في مصر

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصري لموديلات 2026.

وشهدت القائمة ارتفاعات جديدة على عدد من الطرازات بقيم تراوحت بين 50 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه، بينما استقرت بعض الفئات عند معدلاتها دون زيادة.

ومن المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة حيز النفاذ بدءًا من اليوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري.

وفيما يلي تفاصيل الزيادات والأسعار الجديدة لجميع سيارات سكودا المتوفرة في مصر:

سكودا أوكتافيا

ارتفعت أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2026 بقيمة 150 ألف جنيه لجميع فئاتها المتاحة في السوق المحلي.

وبعد تطبيق الزيادة أصبحت سكودا أوكتافيا تبدأ من 1,800,000 جنيه لفئة Selection Loft، بينما سجلت فئة Selection Lounge نحو 2,000,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Selection Suite إلى 2,150,000 جنيه.

سكودا كودياك

أقر وكيل سكودا زيادة بأسعار عدد من فئات السيارة كوديات فقد ارتفع سعر الفئة Selection Loft بنحو 150 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد 2,600,000 جنيه، كما ارتفعت بنفس القيمة الفئة Selection Suite وباتت تباع بسعر 2,950,000 جنيه، يأتي ذلك فيما استقرت فئة Sportline عند 3,100,000 جنيه دون زيادة.

سكودا سوبيرب

وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة فإن سكودا سوبيرب باتت تبدأ أسعارها من 2,550,000 جنيه لفئة Selection Suite بزيادة 50 ألف جنيه ، بينما جاءت الفئة الأعلى L&K بسعر 3,000,000 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

