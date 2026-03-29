أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصري، والتي شهدت ارتفاعات على موديلات 2026 بقيمة بلغت 190 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الأسعار بعد الزيادة:

سيات إبيزا

ارتفعت أسعار إبيزا الفئة Edge إلى 1.119.000 جنيه، بينما سجلت الفئة FR نحو 1.339.000 جنيه.

تأتي سيات إبيزا الجديدة بمحرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد 110 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة. ويتصل بناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.

تأتي إبيزا بطول 4.059 مم، وطول قاعدة عجلات 2.564 مم، وعرض يبلغ 1.780 مم، وترتفع عن الأرض 1.447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تأتي إبيزا بطول 4.059 مم، وطول قاعدة عجلات 2.564 مم، وعرض يبلغ 1.780 مم، وترتفع عن الأرض 1.447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

إبيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA.

كما يتوفر بها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام موزع القوة بين العجلات XDS ، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

سيات أرونا

تقدم أرونا بفئة Style Plus وأصبح سعرها بعد الزيادة 1.339.000 جنيه.

سيات أرونا مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 2155نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات.

تمتلك الفئة Style Plus الوحيدة المتوفرة في مصر 6 وسائد، موزعة داخل المقصورة بواقع بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و4 ستائر جانبية أمامية وخلفية.

تأتي سيات أرونا بشاشة وسطية قياس 8.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ومرايا جانبية قابلة للتسخين والضم كهربائياً وداخلية ذاتية التعتيم.

السيارة مزودة أيضًا بمثبت سرعة وحساسات ركن خلفية بالإضافة لكسوة جلدية لعجلة لقيادة وعصا ناقل الحركة وإضاءة داخلية محيطية وLED أمامية وخلفية وجنوط قياس 17 بوصة.

سيات ليون

تقدم سيات ليون بفئة Advance وسعرها بعد الزيادة وصل إلى 1.599.000 جنيه.

تعتمد سيات ليون الجديدة على محرك TSI رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن.متر، ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيك من 8 سرعات.

تقدم سيات ليون الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية LED وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي بيتس Beats، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

تتميز ليون بمجموعة من التجهيزات، مثل شاشة عدادات المحرك الرقمية المتغيرة SEAT Digital Cockpit بالإضافة إلى كاميرا لنقل ما يدور خلف السيارة على شاشة نظام المعلومات.

تقف السيارة على جنوط رياضية قياس 17 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومثبت سرعة ونظام لعرض البيانات وتشغيل الوسائط المتعددة بشاشة بقياس 8 بوصة.

وتعمل الوسائط بنظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto وMirrorLink ونظام Bluetooth للربط اللاسلكي للهواتف المحمولة مدعومة بنظام التحكم بالأوامر الصوتية.

كما يتوفر بالسيارة مخارج توصيل من فئة USB و AUX وقارئ أقراص صلبة من فئة SD، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

سيات أتيكا

تتوفر أتيكا بفئة Style Plus بسعر 1.849.000 جنيه.

تعمل النسخة المتوفرة في السوق المصري من أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية.

كما تقدم السيارة بجنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة.

