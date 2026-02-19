كشفت وزارة النقل، حقيقة وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يخص الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

ونفت وزارة النقل، في بيان لها، الخميس، ما تردد عن وجود حساب رسمي يخص الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على "فيس بوك".

وأشار وزارة النقل، إلى أن جميع الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا تخص وزير النقل.

وشددت الوزارة على أنها غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات.

وأكدت وزارة النقل، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات، مشيرة إلى أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس وزير النقل يتمّ نشرها على المنصات الرسمية لوزارة النقل