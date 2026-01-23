أكبر تغيير في 25 عامًا.. فيراري تطلق سيارتها الجديدة للموسم المقبل

برلين - (د ب أ):

كشف فريق فيراري، اليوم الجمعة، عن سيارته الجديدة لموسم 2026 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويأمل الفريق الإيطالي في أن تتمكن السيارة الجديدة، المصممة وفقا للوائح الجديدة كليا، من إنهاء غيابها عن منصات التتويج بالبطولة والذي يمتد لما يقرب من عقدين من الزمن، وتحديدا منذ عام 2008، عندما فاز بلقب الصانعين.

وقال فريد فاسور، مدير الفريق: "سيكون موسم 2026 بالتأكيد موسما مثيرا للغاية. ربما يكون هذا أكبر تغيير في لوائح فورمولا-1 خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. نجري تغييرات على الهيكل، والمحرك، والبطارية، والإطارات، واللوائح الرياضية".

وبعد الكشف عن السيارة، التي تحمل اسم (إي-إف 26) فقد انطلقت لأول مرة على حلبة فيورانو الخاصة بفيراري، بقيادة بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون وزميله شارل لوكلير.

وانضم هاميلتون لفيراري العام الماضي في صفقة مدوية قادما من مرسيدس، لكنه لم يتمكن من تلبية التوقعات في موسم مخيب للآمال.

وقال هاميلتون: "يبدأ الجميع من الصفر، وهذا يحقق تكافؤ الفرص".

ومن المقرر إجراء الاختبارات الرسمية قبل انطلاق الموسم في البحرين في الفترة من 11 إلى 13 فبراير القادم، ومن 18 إلى 20 من الشهر نفسه، على أن يبدأ الموسم بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 8 مارس المقبل.