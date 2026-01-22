إعلان

باستخدام الهواتف.. موسكو تطلق رموز QR في محطات النقل لتتبع مواعيد الحافلات والترام

كتب : مصراوي

03:51 ص 22/01/2026

وكالات

واصلت موسكو تطوير خدماتها الرقمية في قطاع النقل العام من خلال تركيب رموز QR في المحطات.

ويتيح تطوير الخدمة للركاب تتبع موقع الحافلات والترولي والترام ومعرفة مواعيد وصولها بدقة، دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت أي تطبيق منفصل.

ووفقا لما ذكره نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، ماكسيم ليكستوف، فقد بلغ عدد استخدام الركاب لهذه الخدمة خلال عام 2025 نحو 13 مليون مرة، بزيادة تقارب 40% مقارنة بعام 2024، ما يعكس ارتفاع الطلب على الحلول الرقمية التي تسهّل تخطيط الرحلات وتزيد من راحة الركاب.

ويمكن للركاب ببساطة مسح رمز QR الموجود في المحطة للوصول إلى خدمة "وسائل النقل في موسكو" عبر متصفح هواتفهم الذكية، إذ تتوفر معلومات محدثة حول مواعيد وصول الحافلات العادية والكهربائية والترام، إلى جانب تفاصيل الرحلات المختلفة.

وأشار ليكستوف إلى أن الرموز الضوئية متوفرة في نحو 12 ألف محطة في العاصمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمة الركاب، وفق توجيهات عمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

ويتيح النظام الجديد، الذي لا يحتاج إلى تطبيق منفصل، وصولًا شاملاً وسهلًا لجميع الركاب، ما يعزز موثوقية النقل العام ويوفر تجربة أكثر راحة وسلاسة، وفقا لروسيا اليوم.

موسكو تطلق رموز QR في محطات النقل موسكو محطات النقل في موسكو روسيا مواعيد الحافلات في موسكو الترام قطاع النقل العام QR

