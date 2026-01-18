إعلان

رابطة تجار السيارات: 27 مصنع في مصر.. والهدف نصف مليون سيارة سنويًا بحلول 2030

كتب : حسن مرسي

09:53 م 18/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية بدأت منذ مطلع عام 2025 تنفيذ استراتيجية واضحة ومشددة بتوجيهات رئاسية لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن عدد مصانع التجميع والتصنيع ارتفع من 18 مصنعًا إلى 27 مصنعًا حتى شهر نوفمبر.

وقال أبوالمجد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه المصانع تعتمد على أكثر من ألف مصنع مغذٍ ضمن سلاسل الإمداد.

وأضاف أن ذلك ساهم في دخول علامات تجارية عالمية جديدة إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن عام 2025 يُعد عامًا انتقاليًا حقيقيًا شهد تغييرًا جذريًا في خريطة صناعة السيارات بمصر.

تابع أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء أكدت تحول مصر بحلول عام 2030 إلى قلعة صناعية كبرى، لافتًا إلى أن الهدف الطموح هو الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، وهو رقم يتناسب مع حجم السوق المصري الذي يضم نحو 120 مليون.

وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل جميع أنواع المركبات، سواء السيارات الملاكي أو مركبات النقل أو الميكروباصات، بالإضافة إلى المركبات المخصصة للتصدير، مؤكدًا أن بعض المصانع المصرية تقوم بالفعل بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات.

صناعة السيارات أسامة أبو المجد تجار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز
مصراوى TV

ليه الناس بتستغرب أحيانا سياسات الإمارات؟ توفيق عكاشة يحل اللغز
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان