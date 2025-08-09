ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول لـ بى واى دى

كتب. محمود أمين |

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 53839 مركبة بنسبة إرتفاع 31.44%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2161مركبة موديل 2022 و1704مركبة موديل2023 و3945مركبة موديل 2024 و34801 مركبه موديل 2025 و11228مركبه موديل 2026

وبحسب التقرير الرسمي نستعرض عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال الشهر الماضي:

اكد تقرير الاهرام - المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها وفى شهر يونية 2025 بلغت تراخيص السيارات الكهربائية الكهربائية 817 سيارة كهربائية

حيث سجلت بى واى دى161 نيسان 97سيارة ثم مرسيدس 83 ثم فولكس فاجن 81 سارة ثم ام جى 66 سيارة ثم زيكر 60 سيارة ثم بى ام دبليو 54 سيارة ثم افاتار 31 سيارة ثم اكسبنج 22 سيارة.

