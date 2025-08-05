سيارة إماراتية تقدم في مصر خلال ساعات

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة أبوغالي أوتو، إلى فتح فصل جديد في قطاع تجارة السيارات في مصر، ذلك بالإعلان الرسمي عن تقديم العلامة العربية "ساندستورم" Sandstorm للمرة الأولى في السوق المحلي خلال ساعات.

ويعد الظهور المرتقب لعلامة "ساندستورم" الإماراتية، بمثابة نقلة نوعية في التوجهات الصناعية للسيارات ذات المنشأ العربي، ويعزز من حضور خيارات جديدة للمستهلك المصري في فئة المركبات متعددة الاستخدامات، لا سيما فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) وسيارات البيك أب، والتي تحظى بإقبال متزايد داخل السوق.

تأسست "ساندستورم" على أرض الإمارات العربية المتحدة، مع رؤية ترتكز على تقديم سيارات قادرة على التعامل مع أصعب التضاريس والظروف المناخية، مع المحافظة على البساطة الميكانيكية، والموثوقية العالية، والتكلفة التشغيلية المناسبة، وهو ما يجعلها خيارًا محوريًا للقطاعات التي تعتمد على الأداء والاعتمادية مثل القطاع التجاري والعسكري.

ومن المنتظر أن تكون "ساندستورم S24" أول طراز يطرح في مصر من العلامة الإماراتية، وهي مركبة بيك أب مدمجة بتصميم ثوري يراعي متطلبات الاستخدام القاسي.

تعتمد S24 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يولّد قوة 134 حصان عند 5250 دورة في الدقيقة، ويصل إلى عزم أقصى يبلغ 200 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مع إمكانية الاختيار بين نظامي الدفع الثنائي أو الرباعي، ما يمنح السيارة قدرة على اجتياز مختلف أنواع الطرق والتضاريس.

وزودت السيارة S24 بمنظومة أمان متكاملة، تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، بالإضافة إلى وسائد هوائية مزدوجة لحماية السائق والراكب الأمامي، بما يعكس التزام العلامة بتوفير مستوى أمان يتماشى مع متطلبات الأسواق الحديثة.

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