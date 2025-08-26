جوجارات -الهند (د ب أ)

قال توشيهيرو سوزوكي، المدير والرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي موتور كوربوريشن اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستستثمر بما قيمته نحو 70 ألف كرور روبية (الكرور يساوي 10 ملايين روبية) في غضون السنوات الخمس إلى الست المقبلة في الهند لتعزيز عملياتها في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، عملية تصدير أول مركبة كهربائية لشركة ماروتي سوزوكي الهندية (إي فيتارا ) لنحو 100 دولة، كما دشن إنتاج خلايا بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية الهجينة القوية في منشأة الشركة في هانسالبور.

وقال توشيهيرو سوزوكي في كلمة خلال الفعالية،: "ستستثمر سوزوكي أكثر من 70 ألف كرور روبية في الهند، في غضون السنوات الخمس إلى الست المقبلة".