كيف تتجنب اعطال السيارة بالرحلات الصيفية ؟

كتب. محمود امين |

مع فصل الصيف قد يزيد من احتمالية تعرض السيارة للأعطال. لذا، من المهم الاهتمام بصيانة السيارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان قيادة آمنة، نقدم خلال هذا التقريرنصائح للحفاظ على سيارتك خلال فصل الصيف:

فحص مستوى السوائل

تأكد من مستوى زيت المحرك، وسائل التبريد، وزيت الفرامل لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك أو مشاكل الفرامل.

لتحقق من البطارية

يجب فحص بطارية السيارة بانتظام لتجنب تعطل السيارة فجأة.

مراقبة ضغط الإطارات

درجات الحرارة المتغيرة قد تؤثر على ضغط الهواء في الإطارات، مما قد يؤدي إلى تلفها أو انفجارها.

تجنب القيادة السريعة

قبل الإفطار، يزداد التوتر على الطرقات، مما قد يؤدي إلى حوادث أو إجهاد زائد للمحرك والمكابح.

تنظيف فلتر الهواء

تراكم الغبار قد يقلل من كفاءة المحرك، لذا احرص على تنظيف الفلتر أو استبداله إذا لزم الأمر.

عدم تجاهل الإشارات التحذيرية

إذا لاحظت أي إشارة تحذير على لوحة القيادة، لا تتجاهلها، بل قم بفحص السيارة فورًا.

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