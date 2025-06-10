بملامح جديدة.. كيا تطلق سيارتها سبورتاج موديل 2026 في الأسواق (صور)

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن إطلاق أيقونتها "سبورتاج" Sportage الجديدة، المصنفة ضمن فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية، بتحسينات على نظام الدفع والملامح التصميمية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Sportage الجديدة يتوفر لها نظام دفع موسع من محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in؛ حيث يتم تغطية نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 212 كيلووات/288 حصان.

ملامح جديدة

وتطل السيارة المدمجة بملامح جديدة على الشبكة الأمامية ووحدة الإضاءة ضمن فلسفة الشركة التصميمية، فضلا عن المصابيح النحيفة على المؤخرة.

وتطل المقصورة الداخلية بملامح جديدة على كل من المقود ولوحة القيادة وفتحات التهوية، كما تضم شاشتين قياس 12.3 بوصة. ويسع صندوق السيارة ما يصل إلى 1.776 لترا من الأمتعة.

وتتمتع السيارة Sportage الجديد بباقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل محدد السرعة الذكي ومساعد الحفاظ على حارة السير، مع تقنية جديدة لتفادي الاصطدامات من الخلف أثناء تغيير المسار على الطرق السريعة.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك