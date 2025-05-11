شيفروليه تطلق أيقونتها Corvette C8 الجديدة

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة شيفروليه عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها Corvette C8، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية، والتي شهدت تحسينات واسعة على المقصورة الداخلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة تطل بمقصورة داخلية معدلة بالكامل، مع ترتيب جديد على لوحة القيادة والكونسول الأوسط، فضلا عن الاعتماد على قمرة قياس 14 بوصة، وشاشة مركزية قياس 7ر12 بوصة. وتنضم لبرنامج الشاشات شاشة إضافية جديدة بحجم 6ر6 بوصة على يسار المقود تتيح التحكم بإعدادات شاشة هيد أب.

وقامت شركة شيفروليه بإعادة تصميم الكونسول الأوسط، حيث تم استبدال المنظم الدوار لأوضاع القيادة بمفتاح قلاب موجود بجانب ذراع التعشيق.

وتتوفر ألوان داخلية جديدة، أبرزها لون باسم "Very Dark Atmosphere"، وهو لون داكن بطابع فاخر، ويمكن لعشاق التميز اختيار مقعد السائق باللون الأحمر والراكب الأمامي باللون الأسود مستوحى من فيراري F80، بالإضافة إلى سقف كهربائي قابل للتحكم في درجة الإعتام.

ويتوفر للسيارة طاقم مكابح فائقة من الكربون والسيراميك، فضلا عن سروج باللون الأزرق.