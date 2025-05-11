إعلان

شيفروليه تطلق أيقونتها Corvette C8 الجديدة

12:24 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    Corvette C8
  • عرض 4 صورة
    Corvette C8
  • عرض 4 صورة
    Corvette C8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة شيفروليه عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها Corvette C8، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية، والتي شهدت تحسينات واسعة على المقصورة الداخلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة تطل بمقصورة داخلية معدلة بالكامل، مع ترتيب جديد على لوحة القيادة والكونسول الأوسط، فضلا عن الاعتماد على قمرة قياس 14 بوصة، وشاشة مركزية قياس 7ر12 بوصة. وتنضم لبرنامج الشاشات شاشة إضافية جديدة بحجم 6ر6 بوصة على يسار المقود تتيح التحكم بإعدادات شاشة هيد أب.

وقامت شركة شيفروليه بإعادة تصميم الكونسول الأوسط، حيث تم استبدال المنظم الدوار لأوضاع القيادة بمفتاح قلاب موجود بجانب ذراع التعشيق.

وتتوفر ألوان داخلية جديدة، أبرزها لون باسم "Very Dark Atmosphere"، وهو لون داكن بطابع فاخر، ويمكن لعشاق التميز اختيار مقعد السائق باللون الأحمر والراكب الأمامي باللون الأسود مستوحى من فيراري F80، بالإضافة إلى سقف كهربائي قابل للتحكم في درجة الإعتام.

ويتوفر للسيارة طاقم مكابح فائقة من الكربون والسيراميك، فضلا عن سروج باللون الأزرق.

Corvette C8 شيفروليه السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط