قبل العيد بأيام.. طرح سيارات تابعة لجمارك بورسعيد والإسكندرية للبيع بالمزاد

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك بورسعيد والإسكندرية.

وبحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات، تقام جلسة المزاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 من مارس الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي، بشارع البحر الأعظم.

ومن المقرر أن يطرح للتزايد سيارات ملاكي وتاج ماستر ماركات (فولكس فاجن - هوندا - مرسيدس - ميتسوبيشي - بي إم دبليو - جيب جراند شيروكي - أودي).

كما يتاح للبيع بالمزاد سيارات (أودي - ليكزس - فورد - دايو - تاج ماستر bollnas. fabriken. bt - دودج - بورشه).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

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