بـ1.8 مليون جنيه| هوندا تقدم سيارتها S7 ذاتية القيادة الجديدة (صور)

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة هوندا موتورز اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها الكهربائية S7 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV متعددة الاستخدامات.

وبحسب الشركة اليابانية فإن S7 الكهربائية الجديدة ستباع بأسعار تبدأ من 35 ألف و840 دولارًا أمريكيًا (مليون و817 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الكهربائية S7 الجديدة، التي تشعل نار المنافسة مع تسلا Model Y، تمتاز بتصميم يقوم على سبع ركائز أساسية، ألا وهي: الجودة العالية والمساحة الرحبة والخلو من التوتر والانتباه والانغماس والتفاعل والراحة التامة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة S7 الجديدة على سواعد محرك واحد يعمل بالدفع الخلفي، ويولد قوة 200 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يبلغ 420 نيوتن متر.

كما تتوفر السيارة بنسخدة دفع رباعي تعتمد على سواعد محركين بقوة إجمالية تبلغ 150 كيلووات، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 350 نيوتن متر.

هيكل بطارية متين

وتتميز السيارة بنظام تعليق فائق؛ حيث إنها تشتمل على نظام تخميد قابل للتعديل يستجيب في جزء من الثانية. علاوة على ذلك، تتمتع السيارة بتصميم متين لهيكل وحزمة البطارية، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمان في حالة وقوع حادث:

- 25% من الهيكل مصنوع من "فولاذ مقولب ساخن بقوة 1500 ميجاباسكال يمكنه تحمل ضغط 15 طنا لكل سنتيمتر مربع، وهو ما يعادل قوة هيكل الغواصة.

- 68% من القلب مصنوع من فولاذ عالي القوة بصلابة التوائية تزيد عن 40000 نيوتن متر/درجة، مما يعني القدرة على تحمل التشوهات الكبيرة حتى في الاصطدامات العنيفة.

وتم تزويد السيارة الكهربائية ببطارية سعة 90 كيلووات ساعة، والتي تمتاز بمدى سير كبير يبلغ 620 أو 650 كلم، وذلك وفقا لمعيار CLTC.

ومن أبرز مزايا هوندا S7 الجديدة أن بطاريتها تتكون من 13 وحدة قابلة للاستبدال بسهولة، وهو ما يقلل تكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 80%.

قيادة ذاتية

وتقدم هوندا أيضا نظام القيادة الذاتية من المستوى 2 كنظام أساسي، بالإضافة إلى وظائف عملية مثل ركن السيارة عن بعد عبر الهاتف الذكي، مما يجعل المناورة في أماكن ركن السيارة الضيقة أسهل.

ويوفر التصميم الداخلي مساحة كبيرة بفضل نسبة الطول إلى العرض العالية، التي تبلغ 61.7%، مما يسمح للركاب في الخلف بالسفر وهم مستلقون تقريبا.

كما يوفر نظام الصوت BOSE المزود بمكبرات صوت في مساند الرأس صوتا فائقا، في حين يمكن للناشر نشر رائحة واحدة من بين سبعة روائح مختلفة في جميع أنحاء الداخل بشكل اختياري.

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