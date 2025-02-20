بعد الكشف عن سعرها فيات 500X الجديدة تدخل في منافسة مع هذه السيارات

بروتون تكشف موعد طرح أول نسخة من "ساجا" المصنعة في مصر

نيسان قشقاي.. أبرز المنافسين في مصر بعد كشف أسعار موديل 2025

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن توافر السيارة فيات 500X كروس أوفر الخدمية الجديدة في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، ستقدم 500X الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه؛ وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ومع طرح 500X يتوقع خبراء بسوق السيارات المصري، أن تشكل سيارة فيات ضغوطا على المنافسين الذين يندرجوا معها بنفس الفئة السعرية.

ومن خلال التقرير التالي يمكنك التعرف على أبرز منافسي 500X:

إم جي ZS

تتوفر إم جي ZS في مصر بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون 30 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون 80 ألف جنيه.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تيجو 4 برو

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 910,000 جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross الجديدة مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 304.900 جنيه للفئة القياسية، و 334.900 جنيه للفئة الثانية، و 374.900 جنيه للفئة الثالثة.

رينو داستر

تقدم رينو داستر الفرنسية الجديدة بمحرك 1.6 لتر بقوة ١١٥ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات.

تقدم داستر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

أوبل كروس لاند

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

نيسان جوك

تعتمد نيسان جوك على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 1.218.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

4 سيارات جديدة تنضم للسوق المصري في آخر 24 ساعة.. تعرف عليها

بالصور.. طرح سوزوكي سويفت موديل 2025 في مصر (أسعار ومواصفات)

بعد تقديم قشقاي وجوك.. ما أرخص سيارة تقدمها نيسان في مصر؟