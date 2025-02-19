بالصور.. طرح سوزوكي سويفت موديل 2025 في مصر (أسعار ومواصفات)

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سوزوكي التجارية، عن طرح موديل 2025 من السيارة سويفت هاتشباك الصغيرة رسميًا في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، ستتوفر سوزوكي سويفت الجديدة كليًا بفئة واحدة من التجهيزات، وستباع بسعر رسمي 850.000 جنيه.

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

واستنادًا إلى قوة محركها تستطيع سوزوكي سويفت إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

يبلغ طول سوزوكي سويفت الإجمالي 3.860 ملم، وعرضها الكلي 1.735 ملم، وارتفاعها 1.520 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.450ملم.

سوزوكي سويفت مزودة بعد من تجهيزات الأمان أبرزها وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

كما يتوفر بها كاميرا خلفية ودعم للتوازن أثناء صعود المرتفعات HSA ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتأتي فئات سوزوكي سويفت الأعلى بحساسات ركن خلفية مع كاميرا، ونظام HHC للتحم في الثبات عند المرتفعات.

تقدم سويفت الجديدة بإضاءة خلفية LED وتكييف أوتوماتيك وبلوتوث، بالإضافة إلى مفتاح ذكي وتشغيل لمحرك عبر الزر وضم كهربائي للمرايا الجانبية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

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