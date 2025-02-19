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بعد تقديم قشقاي وجوك.. ما أرخص سيارة تقدمها نيسان في مصر؟

12:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    نيسان صني
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    نيسان صني
  • عرض 10 صورة
    نيسان صني
  • عرض 10 صورة
    نيسان صني
  • عرض 10 صورة
    نيسان صني
  • عرض 10 صورة
    نيسان صني
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    صني
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    صني
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    نيسان صني
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كتب - محمد جمال:

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الثلاثاء، عن نسخة الفيس ليفت الأحدث من سيارتيها نيسان قشقاي الـSUV الرياضية وجوك الكروس أوفر بالسوق المصري.

ومع طرح السيارتين الجديدتين يبحث عن عدد كبير من عملاء السوق المصري، عن أرخص طرازات نيسان المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

تعد السيارة نيسان صني سيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2025، أرخص سيارة تقدمها العلامة اليابانية بالسوق المحلي خلال شهر فبراير 2025 الجاري.

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان صني الجديدة بالسوق المصري:

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

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