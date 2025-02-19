4 سيارات جديدة تنضم للسوق المصري في آخر 24 ساعة.. تعرف عليها

بعد تقديم قشقاي وجوك.. ما أرخص سيارة تقدمها نيسان في مصر؟

القاهرة - (مصراوي):

كشف عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في السوق المصري، عن تفاصيل وأسعار 4 سيارات جديدة تنضم إلى السوق المحلي خلال العام الجاري.

وقبل ساعات أعلنت شركة داينامكس أوتو الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية عن أسعار النسخة الأحدث من السيارة "500X" كروس أوفر الخدمية.

وبعد قليل من الإعلان عن سيارة فيات، كشف نيسان إيجيبت عن النسخة الأحدث من "جوك" كروس أوفر و"قشقاي" SUV؛ وأخيرًا قدمت شركة مودرن موترز وكيل سوزوكي "سويفت" هاتشباك الجديدة كليًا.

وفيما يلي تفاصيل السيارات الأربعة الجديدة والأسعار الرسمية لكل واحدة:

نيسان قشقاي

تعتمد نيسان قشقاي فيس ليفت الجديدة على محرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

تقدم نيسان مصر السيارة قشقاي الجديدة بسعر يبدأ من 1.499.000 جنيه، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

سوزوكي سويفت

تأتي سوزوكي سويفت الجديدة كليًا وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 850.000 جنيه.

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

فيات 500X

تقدم 500X الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه؛ وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

فيات 500X الجديدة مزودة بمنظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك بـ4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

تعتمد جوك الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

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