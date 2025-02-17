بالصور.. إم جي تطلق سيارتها ماجيستور الـSUV الكبيرة في الأسواق

كيف تشتري أرخص سيارات BMW في مصر بـ20 ألف جنيه شهريًا؟

أوبل تكشف عن نسخة هجينة من جراند لاند بـ2.1 مليون جنيه.. صور

أسعار ومواصفات أكثر سيارة 7 راكب مبيعًا في السوق المصري

الكشف عن أسعار روكس 01 الكهربائية الفاخرة في مصر..صور وتفاصيل

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها "ماجيستور" Majestor الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الكبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارة الطرق الوعرة Majestor سباعية المقاعد تأتي بطول 5.05 متر وتتمتع بمظهر مهيب ترسم ملامحه المقدمة الشرسة وتجهيزة حماية القاع والمصادم الكبيرة ومخارج العادم المزدوجة، بالإضافة إلى الكشافات المقسومة العاملة بتقنية LED وشريط الإضاءة، الذي يزين المؤخرة.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 12.3 بوصة، مع العديد من وظائف الراحة مثل وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد ونظام الصوت الفائق من 12 سماعة ومكيف الهواء ثلاثي المناطق.

وعلى النواحي التقنية، تعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 2.0 لتر، والذي يزأر بقوة 215 حصانا/480 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض ونظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى قفل تفاضلي على كل محور.