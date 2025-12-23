قبل أيام، تسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في فوضى عارمة بالشوارع والتقاطعات المرورية.

وفوجئ مئات الآلاف من سكان سان فرانسيسكو بانقطاع واسع للتيار الكهربائي وخيم ظلام دامس على 30% تقريبًا من المنازل، كما تعرضت شوارع بالكامل إلى شلل مروري جراء توقف الإشارات المرورية عن العمل.

وتصدرت سيارات وايمو ذاتية القيادة التي تشغلها مجموعة ألفا بيت مالكة شركة جوجل الأمريكية المشهد، ذلك بعد توقفها عن العمل وتجمدها في منتصف الطرق والتقاطعات شوارع وادي السليكون في سان فرانسيسكو.

ويرجع هذا العطل المفاجئ في سيارات وايمو إلى برمجة تلك السيارات التي تعمل بالليدار المعزز بمئات المستشعرات والكاميرات الحرارية على قراءة وتتبع الإشارات المرورية، ومع توقف إشارات المرور عن العمل فشل نظام تشغيل السيارات في عملية التوجيه.

وتقوم سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بشركة وايمو بأكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيا للركاب مقابل أجر ، بحسب ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، بعد أن وصلت الشركة إلى 200 ألف رحلة أسبوعيا في نهاية فبراير الماضي.

ومنذ فبراير الماضي وفرت وايمو خدمتها عبر منصة شركة خدمات النقل الأمريكية أوبر في مدينة أوستن الأمريكية، ووسعت نشاطها إلى سيليكون فالي في مدينة سان فرانسيسكو.

ومن المتوقع تشغيل السيارات ذاتية القيادة في شوارع مدن مثل العاصمة واشنطن في العام المقبل.

ولأول مرة، أشار بيتشاي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، إلى أن المركبات الخاصة المجهزة ببرنامج القيادة الذاتية من وايمو قد تصبح خيارًا ممكنًا في المستقبل، مضيفا أن التركيز لا يزال منصبًا على تطوير "أفضل سائق في العالم".

وتتنافس العديد من شركات السيارات الكبرى في تطوير السيارات ذاتية القيادة لاقتحام سوق سيارات نقل الركاب، ومن أبرز هذه الشركات فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا التي أعلنت في مايو الماضي اعتزامها إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة عبر منصة أوبر على الطرق الأمريكية بدءًا من عام 2026.

في حين قال ماسك إن تسلا تستهدف إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بها في أوستن بولاية تكساس، بنهاية يونيو، حيث ستنشر في البداية ما بين 10 و20 مركبة من طراز موديل واي.

ويقول ماسك باستمرار إن معظم سيارات تسلا الجديدة مجهزة بالفعل بكل ما يلزم للقيادة الذاتية، متوقعا سيطرة ملايين سيارات تسلا ذاتية القيادة على السوق، وأنها قد تستحوذ على أكثر من 90% من حصة سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

لكن خبراء صناعة السيارات والعاملين في الصناعة يشككون في إدعاءات ماسك لأن سيارات تسلا تعتمد فقط على أنظمة الكاميرات وليس على أنظمة الرادار التي تعمل بالليزر ،التي تستخدمها وايمو في سياراتها ذاتية القيادة.

وتعتبر أنظمة رادار الليزر أكثر دقة وتقدما في الاستشعار بالأشياء المحيطة بالسيارة وبالتالي تضمن كفاءة أعلى لنظام القيادة الذاتية لكنها باهظة الثمن.

