10 صور تكشف عن أبرز السيارات في معرض اليابان الدولي للسيارات

ثورة في شكل "تويوتا كورولا" بعد الكشف عن النسخة الأحدث.. هذا موعد طرحها

طوكيو - (د ب أ):

تعتبر طوكيو واحدة من أكبر مدن العالم، ويعتبرها الكثيرون نافذة على المستقبل، ولا يقتصر ذلك على التجول في أحياء "أكيهابارا" أو "شيبوبا" فحسب، ولكن يتجلى ذلك بوضوح عند زيارة معرض طوكيو للسيارات، والذي يحمل اسم "Japan Mobility Show" تماشيا مع روح العصر.

وعلى الرغم من فقدان معرض طوكيو للسيارات بعضا من أهميته كغيره من معارض السيارات الكبرى، إلا أنه لا يزال يمثل نافذة بانوارمية لعالم السيارات، وعلى العكس من معرضي ميونخ وباريس فإن العاصمة اليابانية تتبنى منظورا أوسع للتنقل.

ويزخر المعرض الياباني بالعديد من السيارات اللافتة للأنظار، ولا تقل السيارات الاختبارية المعروضة روعة عن المدينة نفسها، وعلى الرغم أن فرصة الإنتاج القياسي من هذه السيارات تظل شبه معدومة، إلا أنها تأتي بتصميمات غريبة وملهمة.

وفيما يلي نظرة سريعة على الثلاث سيارات المفضلة:

لكزس LS Micro Concept

تستعد شركة لكزس ببطء لحقيقة أن المدن أصبحت مكتظة جدا بالسيارات العادية، ولذلك فهي تريد ضمان التنقل المريح لأصحاب الدخل المرتفع من خلال سيارة ذات مقعد واحد وذاتية القيادة، وهذه الفكرة ليست جديدة، فقد أنتجت بالفعل مركبات مثل رينو Twizy، ولكن من المستبعد على الإطلاق رؤيتها في قطاع السيارات الفاخرة.

تويوتا IMV Origin

تفترض شركة تويوتا أن ما ينجح في عالم الأثاث يجب أن ينجح أيضا في عالم التنقل، ولذلك تقدم سيارة يتم تجميعها ذاتيا “Do-it-yourself-Auto” مكونة من وحدات تركيبية، ويمكن تجميع هذه الشاحنة الصغيرة "البيك آب" ببساطة باستخدام أدوات بسيطة، وتأتي مزودة بمقعد قابل للنفخ يشبه المرتبة الهوائية، وهي مصممة في الأساس للأسواق الناشئة.

وحتى عندما يتم تركيب جميع الأجزاء فإن مركبة تويوتا IMV Origin لا تكون جاهزة؛ نظرا لأن الشركة اليابانية تقدم في هذه الرؤية الهيكل الأساسي فقط، وتترك للعميل مهمة وضع اللمسات النهائية والتجهيزات، بحيث يتمكن كل شخص من تصميمها بما يتناسب مع احتياجاته.

سوبارو STI الاختبارية

لقد انقضت فترة طويلة على مشاركة شركة سوبارو في بطولة العالم للراليات بسيارة Impreza الزرقاء وبجنوط ذهبية، ولا تزال العلامة التجارية اليابانية تستفيد من هذا الإرث مع كشف النقاب عن اثنين من السيارات الاختبارية من قسم الموديلات الرياضية STI بالتصميم الأصلي.

وبينما تستعيد السيارة Performance-B STI Concept الاختبارية خماسية الأبواب والمعتمدة على محرك البنزين ذكريات هذا السباق، فإن السيارة Performance-E STI Concept الأكبر حجما تطلق هذه الفكرة نحو مستقبل السيارات الكهربائية، ولكن شركة سوبارو تحتاج في البداية إلى كسب تأييد شريحة أوسع من عشاق السيارات الكهربائية قبل أن تتمكن من طرح سيارة كهربائية فاخرة.

ثلاثة نماذج اختبارية بفرص إنتاج عالية

صحيح أنه يسمح للمبدعين بالانطلاق في التصميم بحرية في معرض التنقل، ولكن الميزانيات ضيقة ومحدودة والمهام كبيرة جدا، لدرجة أن عملهم لا يمكن أن يخدم مجرد إثارة الانبهار في المعرض، ولذلك يوجد في المعرض مجموعة كاملة من النماذج التصميمية، التي تتمتع بقدر أكبر من الواقعية ومترسخة بقوة في الواقع، وستشق طريقها إلى الأسواق بشكل أو بآخر، أو على الأقل لديها القدرة على ذلك، وفيما يلي أفضل ثلاثة نماذج:

تويوتا Corolla Concept

تعتبر السيارة Corolla الأكثر مبيعا في العالم، وتمثل أصولا ثابتة لشركة تويوتا. ونظرا لأنها مصممة لكي تناسب جميع المتطلبات، ولم ترغب الشركة اليابانية في المخاطرة بها، فقد ظلت هذه السيارة مملة حتى الآن، ولكن مع كشف النقاب عن نموذج اختباري لها متوقع طرحه في الأسواق بعد عامين، فإن الشركة اليابانية تظهر بعض الجرأة وتقدم سيارتها الأيقونية باعتبارها سيارة عدوانية وديناميكية تضاهي السيارات الرياضية الخارقة.

وحتى إذا كان التصميم مثيرا للجدل حاليا، فإنهم سوف يعوضون ذلك مستقبلا من خلال خيارات نظام الدفع؛ حيث تأتي سيارة تويوتا Corolla الجديدة مزودة بمحرك احتراق داخلي أو نظام دفع هجين أو محركات كهربائية خالصة.

مازدا Vision X-Compact

تسعى شركة مازدا في الظاهر من خلال سيارتها Vision X-Compact الاختبارية إلى تحسين التفاعل بين الإنسان والآلة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومجموعة من أجهزة الاستشعار الحيوية، ولكن على الرغم من التأملات الفلسفية لشركة مازدا حول واجهة المستخدم، فإن هذه السيارة الهاتشباك خماسية الأبواب، والتي تأتي بطول 3.80 متر، تعتبر الموديل الجديد من السيارة Mazda 2، وبسبب التصميم الجذاب والمدمج فقد تنافس السيارات الصغيرة الأخرى مثل ميني Cooper أو سمارت #3.

لكزس LS Concept

عندما أطلقت شركة لكزس اليابانية سيارتها LS الفاخرة قبل 30 عاما كان هذا الاختصار يشير إلى سيارة سيدان فاخرة “Luxury Sedan”، وكانت نسخة طبق الأصل من سيارة مرسيدس الفئة S، ولكن الآن تعيد الشركة اليابانية تعريف هذا الاختصار من خلال إنه سيارة فان فاخرة “Luxury Space”.

ولا تقتصر الشركة اليابانية في سيارتها الفاخرة الجديدة على الاعتماد على منصة Skateboard الكهربائية، ولكنها تعتمد على محور خلفي مزدوج، مما يسمح بتركيب عجلات صغيرة للغاية مع فتحة باب كبيرة، مما يسهل ركوب السيارة بدرجة كبيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه قد يتم طرح السيارة الفان الجديدة في غضون عام إلى عامين كموديل جديد لسيارة LM وLS.

نماذج على طريق الإنتاج القياسي

على الرغم من أن معرض طوكيو للسيارات يشبه متجر ألعاب صناعة السيارات، من خلال ظهور رؤى ثورية ونماذج اختبارية مرحة وتصميمات جذابة، إلا أنه في النهاية يركز على النماذج القياسية، التي تساعد الشركات على كسب المال وتحقيق أحلامهم الجريئة.

وعلى الرغم من أن القليل من الشركات الأجنبية تجرأت بالقدوم إلى اليابان، فإلى جانب شركات هيونداي وكيا وبي واي دي من البلدان الآسيوية المجاورة، لم يمثل ألمانيا سوى مرسيدس بنز وبي إم دبليو؛ حيث قدمت شركة مرسيدس مجموعة مختارة من أفضل موديلاتها لهذا العام، بينما قدمت شركة بي إم دبليو إصدارا خاصا من سيارة ميني تم تطويره بالتعاون مع مصمم الأزياء بول سميث.

موديلات تنطلق قريبا

ولكن الإصدارات الجديدة الكبيرة تأتي من الشركات اليابانية. وفيما يلي نظرة سريعة على أهم الموديلات الجديدة، التي ستظهر على الطرقات قريبا.

هوندا 0-Series Alpha

تغامر شركة هوندا من خلال سلسلة 0-Series لبدء انطلاقة جديدة نحو المستقبل محققة بذلك قفزة نوعية في التصميم، وذلك من خلال سياراتها الكهربائية الأولى، التي قدمتها في لاس فيجاس خلال يناير الماضي. وبالنسبة للعملاء الذين يعتبرون سيارة الصالون انسيابية ومنخفضة للغاية، وسيارة الدفع الرباعي الكبيرة ذات توجه مستقبلي، فإن الشركة اليابانية تسعى لجذبهم من خلال السيارة Alpha، التي من المفترض أن تصبح الطراز الأساسي للعائلة خلال العام المقبل، وسوف تحافظ على طابعها التقليدي من حيث التكلفة والأبعاد أيضا.

لكزس LS Sport Concept

تعتزم شركة لكزس إطلاق الموديل الجديد من سيارتها LFA قريبا، فبعد أن كشفت تويوتا عن المرحلة التطورية الثالثة من النماذج الاختباري Sport Concepts، وعدت الشركة اليابانية عملائها بطرح السيارة القياسية خلال العام المقبل.

ومن غير المرجح أن يتغير تصميم هذه السيارة الرياضية الفائقة الأنيقة كثيرا بحلول ذلك الوقت، ولكن سيتعين على رئيس العلامة التجارية تاكاشي واتانابي أن يُفصح عن خطته بوضوح فيما يتعلق بأنظمة الدفع؛ لأنه حتى الآن، ترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كانت السيارة المنافسة لفيراري من الشرق الأقصى ستأتي كسيارة كهربائية أو بمحرك احتراق داخلي أو بكلتا النسختين.

مازدا CX-5

قدمت شركة مازدا خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات الجيل الثالث من السيارة CX-5، والتي تعتبر من أكثر موديلات مازدا مبيعا، ولا تزال هذه السيارة واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV أناقة في فئة السيارات المدمجة الفاخرة، ولكنها ستنتقل إلى منصة جديدة وستصبح أكبر بشكل ملحوظ وتوفر مساحة أكبر وفقا لذلك، لكي تسحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل تويوتا RAV-4 وفولكس فاجن Tiguan.

وستتوفر السيارة في البداية كموديل هجين معتدل بشكل حصري، وسيتم طرحها في الأسواق مع بداية العام القادم.