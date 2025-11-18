بالأسعار.. إم جي G50 تدخل في منافسة مع ميتسوبيشي إكسباندر 7 راكب بمصر

بعد انضمامها رسميًا لبرنامج "AIDP" المصري| هذه أسعار ومواصفات نيسان سنترا

قبل ساعات، كشفت شركة منصور إم جي أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة MG التجارية في مصر، النقاب عن السيارة G50 Plus الـMPV الخدمية، لتصبح أحدث طراز في فئة السيارات سباعية المقاعد بمصر.

وبعد الظهور الرسمي لسيارة MG G50 Plus في السوق المصري، أصبحت في مواجهة ميتسوبيشي إكسباندر 2026 بفئتها العليا التي تتماشى مواصفاتها ومواصفات سيارة إم جي الجديدة.

نستعرض فيما يلي مواصفات وأسعار سيارة ميتسوبيشي إكسباندر ومنافسها الجديد إم جي G50 Plus:

منظومة الحركة في ميتسوبيشي إكسباندر مقارنة بـ إم جي G50 Plus

تعتمد ميتسوبيشي إكسباندر على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مع تنفس طبيعي ينتج قوة 104 حصانًا عند 6000 لفة/دقيقة وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 لفة/دقيقة، مع ناقل حركة CVT، تستهلك في المتوسط 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

في المقابل تعتمد G50 Plus على محرك سعة 1.5 لتر تربو، مما يوفر أداءً يصل إلى 181 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 ن·م عند 4,300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات مزدوج القابض.

أبعاد ميتسوبيشي إكسباندر مقارنة بـ إم جي G50 Plus

وتوفر إكسباندر سبعة مقاعد بتوزيع يمنح مساحة جيدة للركاب في الصفين الثاني والثالث، مع صندوق خلفي بسعة 220 لترًا يمكن زيادتها عند طيّ المقاعد، وتستفيد من أبعاد خارجية بطول 4475 مم وقاعدة عجلات 2775 مم وخلوص أرضي 205 مم.

أما G50 Plus موديل 2026 تأتي بطول يبلغ 4,825 مم، وعرض يصل إلى 1,825 مم، وارتفاع يقارب 1,778 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,800 مم، تأتي بتصميم عائلي تصميم السيارة يعكس هدفها كخيار عائلي يتمتع بمقصورة واسعة وقدرة على استيعاب 7 ركاب.

تجهيزات الأمان في ميتسوبيشي إكسباندر مقارنة بـ إم جي G50 Plus

وتأتي تجهيزات الأمان الأساسية في سيارة ميتسوبيشي 4 وسائد هوائية، ونظام ABS، وتوزيع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، مع حساسات ركن خلفية. داخليًا، تضم شاشة ترفيه 9 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وآندرويد أوتو، فتح وتشغيل بدون مفتاح، منافذ USB، وتكييف أمامي مع فتحات للصف الثاني. وتجهيزاتها خارجية تشمل مصابيح LED وجنوط 17 بوصة ومرايا كهربائية قابلة للضم.

على الجانب الآخر تحتوي سيارة إم جي على وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام تثبيت إلكتروني للثبات (ESC)، إلى جانب مساعد بدء الحركة على المنحدرات (HSA) ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر و إم جي G50 Plus

تأتي النسخة كاملة التجهيزات من ميتسوبيشي إكسباندر 2026 من خلال دايموند موتورز وكيل العلامة المحلي مقابل 1,475,000 جنيه، ما يضعها في منافسة سعرية محتدمة مع MG G50 Plus التي تقدم من فئة واحدث مقابل مليون و 230 ألف جنيه.

