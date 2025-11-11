رئيس فيراري يطالب هاميلتون ولوكلير بالتركيز على القيادة وتقليل الكلام

لندن (د ب أ)

نصح جون إلكان، رئيس فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، السائق البريطاني لويس هاميلتون وزميله شارل لوكلير بالتركيز على قيادة سيارتيهما وتقليل الكلام.

وفشل هاميلتون ولوكلير، سائقا فيراري، في إنهاء سباق جائزة ساو باولو الكبرى، أول أمس الأحد، ليحتلا المركزين السادس والخامس على التوالي في الترتيب العام لفئة السائقين، بينما تراجع فريق فيراري من المركز الثاني إلى الرابع في فئة الصانعين.

وانسحب هاميلتون في اللفة الـ40 من السباق البرازيلي، الذي جرى بمدينة ساو باولو بعد اصطدامه بالإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق ويليامز، ثم الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق فريق ألباين.

كما عوقب هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بخمس نقاط جزائية لمحاولته تجاوز كولابينتو بشكل خاطئ، بينما اضطر لوكلير للانسحاب في اللفة السادسة بعد اصطدام لم يكن له أي ذنب فيه.

وقال إلكان،في تصريح خلال تواجده في إحدى الفعاليات بمدينة ميلانو الإيطالية للترويج لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، ونقلته صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية: "في فورمولا-1، لدينا الميكانيكيون الذين أدوا عملهم، بما في ذلك مراكز الانطلاق الأولى وتوقفات الصيانة".

أضاف في تصريحاته، التي نفلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "قام المهندسون بالشيء نفسه، حيث تحسنت السيارة بشكل واضح. أما البقية فلم يكونوا على المستوى المطلوب".

وبدا إلكان وكأنه يوجه أصابع الاتهام إلى سائقي فيراري، مضيفا: "ينبغي عليهما التركيز على القيادة وتقليل الكلام. لا يزال أمامنا بضعة سباقات متبقية، وليس من المستحيل تحقيق المركز الثاني في فئة الصانعين".

وكان هاميلتون صرح بعد سباق إنترلاجوس البرازيلي قائلا إنها "نتيجة كارثية"، وأضاف لقناة سكاي سبورتس: "هذا كابوس، وأنا أعيشه منذ فترة".

وأوضح هاميلتون، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر السائقين تتويجا ببطولة العالم مع الألماني المعتزل مايكل شوماخير برصيد سبعة ألقاب "التقاء حلم القيادة لهذا الفريق الرائع وكابوس النتائج التي حققناها، وما واجهناه من صعود وهبوط، أمر صعب."