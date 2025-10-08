الأسبوع المقبل.. مزاد علني حكومي لبيع سيارات "ملاكي" موديلات حتى 2021

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لعقد جلسة مزاد علني يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الجالي، لبيع "لوطات" سيارات ركوب "ملاكي" من مهمل ومصادر ومتروك جمارك موانئ الإسكندرية والسلوم وسفاجا البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي موديلات من 1997 حتى 2021 ماركات (كيا أوبتيما - هيونداي توسان - مرسيدس C240 - بي إم دبليو X5 - فولكس فاجن LT28 - أودى A6 - تويوتا لاندكروزر - هيونداي إلنترا).

كما يتاح للبيع بالمزاد أيضًا (هيونداي جرانديور Q270 - كيا فورتي - جيب شيروكي ليبرتي - مرسيدس S500 - فورد TAWUAGL - تويوتا كورولا - رينو داستر - كيا أوبيرس - هيونداي سانتافي - بي إم دبليو X6 - مرسيدس S500)، وغيرها.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن بعض السيارات المطروحة للتزايد ترخص والبعض الآخر لا يرخص، وذلك كما هو موضح بحالة كل لوط على حدا في كراسة الشروط.

كما أشارت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

