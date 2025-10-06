أرخص سيارات إم جي في مصر تخسر 50 ألف جنيه من سعرها

وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات وكلاء علامة إم جي في مصر، عن تخفيض أسعار السيدان إم جي 5 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه خلال أكتوبر الجاري بالسوق المحلي.

ووفقًا للقوائم السعرية الجديدة، قدمت السيارة إم جي 5 موديل 2026 بفئة جديدة صنفت كفئة أولى مقابل 799.990 جنيه، كما قرر الوكيل المحلي تخفيض فئة LUXURY بقيمة 50 ألف جنيه لتقدم مقابل 899.990 جنيه.

تتوفر سيارة إم جي 5 الأرخص بين سيارات العلامة الصينية في مصر خلال أكتوبر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.

تمتلك السيارة باقة من أنظمة المساعدة والأمان أبرزها نظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة ونظام XDS لتعزيز أداء السيارة على المنعطفات.

كما يتوفر بها مجموعة من وسائل الأمان بينها الوسائد الهوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، فضلًا عن كاميرا بقدرة رؤية 360 درجة لمساعدة السائق.

ولمزيد من الأمان تم إمداد MG-5 الجديدة بهيكل مصمّم بشكل قفص مصنوع من الفولاذ القوي ومطوّر باستخدام تقنية اللحام بالليزر المتقدمة لتعزيز قوة السيارة وصلابتها بشكل عام وخاصة عند حوادث التصادم.

