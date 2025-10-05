مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

تعرف على السيارة الوحيدة التي لم تخفض نيسان أسعارها في مصر

تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لتطبيق زيادة جديدة بأسعار البنزين، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده في شهر أكتوبر الجاري.

وفي ظل الزيادات المتتالية بأسعار المحروقات، بات العديد من المستهلكين يبحثون عن بدائل اقتصادية لسيارات الوقود التقليدية، وتعد السيارات الكهربائية أحد البدائل التي تتوفر بشكل رسمي وبتنوع سعري.

ويقدم تحالف النصر و الصافي جروب سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية بسعر رسمي 770 ألف جنيه، وتصنف كأرخص سيارة كهربائية مقدمة رسميًا في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر دونج فينج بوكس الجديدة بفئتين الأولى بسعر رسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 كيلومتر بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870 ألف جنيه وتسير حتى 430 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB).

يتوفر بالسيارة أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

كما تأتي بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).