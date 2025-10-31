انخفاض أسعار 30 سيارة زيرو في أكتوبر.. التراجع وصل مليون جنيه

شهد شهر أكتوبر الجاري منذ انطلاقه وحتى الآن، إعلان عدد كبير من شركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر عن تخفيضات بأسعار العشرات من السيارات بقيم تراوحت بين 15 ألف جنيه ووصلت إلى مليون جنيه.

وتنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها ما بين طرازات سيدان صغيرة وكروس أوفر وSUV وبيك آب، كما طالت التخفيضات أيضًا طرازات كهربائية، وتبدأ الأسعار في قائمة السيارات المخفضة من 695.000 جنيه.

في التقرير الآتي نستعرض السيارات التي تراجعت أسعارها:

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة بتخفيض يتراوح بين 141 حتى 351 ألف جنيه، وهي تتوفر عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

زيكر X

تقدم زيكر X الجديدة بتخفيض 401 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

إم جي 5

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات وكلاء علامة إم جي في مصر، عن تخفيض أسعار السيدان إم جي 5 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه خلال أكتوبر الجاري بالسوق المحلي.

ووفقًا للقوائم السعرية الجديدة، قدمت السيارة إم جي 5 موديل 2026 بفئة جديدة صنفت كفئة أولى مقابل 799.990 جنيه، كما قرر الوكيل المحلي تخفيض فئة LUXURY بقيمة 50 ألف جنيه لتقدم مقابل 899.990 جنيه.

سمارت #1

تقدم السيارة سمارت #1 في أكتوبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.490.000 جنيه بدلًا من 1.890.000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ سعرها أصبح 1.840.000 جنيه مقابل 2.140.000 جنيه سابقًا.

أما الفئة Premium الثالثة بات سعرها الجديد 1.990.000 جنيه بعد أن كانت تباع طوال الأشهر التسع السابقة بـ2.290.000 جنيه، فيما تراجع سعر الفئة Brabus الأعلى تجهيزًا إلى 2.140.000 جنيه مقارنة بـ2.440.000 جنيه.

سمارت #3

أقر الوكيل المحلي تخفيضًا ثابتًا على جميع فئات سمارت #3 بقيمة 300.000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة Pro+ القياسية 1.990.000 جنيه بدلًا من 2.290.000، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه مقابل 2.490.000 جنيه، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه مقارنة بـ2.690.000 جنيه.

نيسان صني

استقرت أسعار الفئة المانيوال من صني عند 645.000 جنيه، بينما تراجعت الفئات الأخرى بقيم تتراوح بين 15 و55 ألف جنيه، وبحسب المعلن تراجع سعر الفئة الأولى أوتوماتيك إلى 695.000 جنيه مقابل 745.000 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية من صني المجمعة بمصانع الشركة في مصر إلى 745.000 جنيه بدلًا من 780.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا أصبح سعرها الجديد 795.000 جنيه مقارنة بـ810.000 جنيه.

نيسان سنترا

تراجعت أسعار نيسان سنترا بفئتها Highline الوحيدة المتاحة في السوق المصري 899.000 جنيه بدلًا من 1.020.000 جنيه.

نيسان Juke

وفقًا لقائمة أسعار شهر أكتوبر أصبحت نيسان جوك تباع بأسعار رسمية تبدأ من 1.075.000 جنيه بدلًا من 1.095.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.175.000 جنيه مقابل 1.195.000 جنيه.

أما الفئة N-design من نيسان جوك تراجع سعرها إلى 1.225.000 جنيه مقابل 1.245.000 جنيه سابقًا، والفئة N-Sport الأعلى تجهيزًا تباع خلال الشهر الجاري بـ1.225.000 جنيه مقارنة بـ1.245.000 جنيه.

نيسان قشقاي

فقدت نيسان قشقاي الجديدة 35 ألف جنيه من سعرها الرسمي السابق وأصبحت تبدأ من 1464.000 جنيه بدلًا من 1.499.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الجديد 1.640.000 مقابل 1.575.000 جنيه، والفئة الثالثة تراجعت إلى 1.660.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ1.695.000 جنيه.

أما الفئة الرابعة من قشقاي أصبح سعرها الجديدة خلال الشهر الجاري 1.749.000 مقارنة بـ1.784.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه بدلًا من 1.804.000 جنيه.

وتراجعت أسعار نيسان قشقاي e-PWR إلى 1.884.000 جنيه مقابل 1.919.000 جنيه سابقًا، والفئة 4WD بات سعرها الجديد 1.929.000 جنيه بدلًا من 1.964.000 جنيه، والفئة 4WD 2T الأعلى تجهيزًا بـ1.949.000 جنيه مقارنة بـ1.984.000 جنيه.

نيسان X-Trail

تراجعت أسعار نيسان إكس تريل موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1999.990 جنيه بدلًا من 2.199.990 جنيه، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه مقابل 2.279.990 سابقًا، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 2.299.990 جنيه مقارنة بـ2.449.990 جنيه.

نيسان نافارا

نيسان "نافارا" Navara بيك أب كانت السيارة التي حصلت على أكبر تخفيض حيث تراجعت بقيم تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

وتقدم نيسان نافارا للمستهلكي السوق المصري بنسختين، الأولى فردية الكابينة وتتوفر بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي خلال أكتوبر الجاري 1.280.000 جنيه بدلًا من 1.400.000 جنيه سابقًا.

النسخة الثانية من نافارا تأتي مزودجة الكابينه، وتقدم بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 3.775.000 جنيه بدلًا من 4.325.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية حافظت على سعرها دون زيادة أو نقصان عند 4.725.000 جنيه.

وخضعت الفئة الثالثة إلى أكبر نسبة تخفيض حيث تراجع سعرها بواقع مليون جنيه دفعة واحدة لتباع بـ4.375.000 جنيه مقابل 5.375.000 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا إلى 5.175.000 جنيه مقارنة بـ5.825.000 جنيه.

إم جي ZS

أقرت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG في مصر، تخفيض بأسعار السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر إم جي ZS الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة COMFORT وسعرها الجديدة 930.000 جنيه بدلًا من 990.000 جنيه.

كما أقر الوكيل تخفيضًا بأسعار إم جي ZS Plus وهي النسخة الأحدث المحسنة من السيارة بمصر بقيمة 30.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي خلال الشهر الجاري 1.050.000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن آخر تسعير للسيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026 حيث ظهرات بتراجع بلغ 30 ألف جنيه.

بحسب القائمة الأخيرة تقدم أكسنت RB بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى دون أي تغيير، والثانية قدمت مقابل 809.900 ألف جنيه بدلاً من 829.900 جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه.

أما الثالثة تراجع سعرها إلى 850.000 ألف جنيه بدلاً من 875.000 جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه، وكشفت القائمة الأحدث عن اختفاء الفئة الرابعة من السيارة، بينما قدمت الفئة عالية التجهيزات مقابل 899.000 جنيه بدلاً من 930.000 جنيه.

كايي X3 Pro

تراجعت أسعار الفئة الأولى من كايي X3 Pro بقيمة 10 آلاف جنيه وأصبح سعرها الرسمي 800 ألف جنيه بدلاً من 810 آلاف سابقًا، فيما جاءت الفئة الثانية ثابتة دون تغيير 849.9 ألف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثاني لكايي X3 برو موديل 2026 الجديدة فقد تراجعت أسعارها منتصف شهر أكتوبر الجاري بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه.

رينو أوسترال

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، عن عرض محدود على سيارتها رينو أوسترال موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV متوسطة الحجم.

يأتي العرض الجديد على رينو أوسترال 2026 بتخفيضات تصل إلى 230 ألف جنيه مصري، نستعرض الأسعار الجديدة فيما يلي:

تبدأ الفئة الأولي من السيارة مقابل مليون و 400 ألف جنيه، مليون و 570 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 630 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تأتي بعد التخفيضات مقابل مليون و 740 ألف جنيه، فيما قدمت الفئة الخامسة عالية التجهيزات بنسخة Alpine مقابل مليون و 770 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري للعلامة التشيكية سكودا في مصر، تخفيض أسعار سيارتها سوبيرب موديل 2026 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم سكودا سوبيرب في السوق المصري بسعر رسمي 2.500.000 جنيه لفئة (Selection Suite) بتخفيض 50 ألف جنيه، بينما تأتي فئة (L&K) بسعر 2.900.000 جنيه والتي جاءت دون تغيير.

سكودا كاروك

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة "سكودا" التجارية في مصر، خفض أسعار سيارتها كاروك 2026 الجديدة بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقائمة أسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة التشيكية، تتوفر كاروك 2026 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون 950 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و150 ألف جنيه .

سكودا كودياك

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، تراجع أسعار سكودا كودياك موديل 2026 الـSUV سباعية المقاعد بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر كودياك بعد تراجعها بأسعار رسمية تبدأ من مليونين 450 ألف جنيه للفئة Selection Loft، وفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي 2 مليون 750 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الأعلى تجهيزًا تباع 3 مليون و100 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

أقرت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة أوكتافيا 2026 بقيم تتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تأتي سكودا أوكتافيا موديل 2026 التي تعد أرخص سيارات العلامة التشيكية في مصر بعد بثلاث فئات من التجهيزات، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تبدأ من مليون و650 ألف جنيه للفئة Loft الأولى، ومليون و850 ألف جنيه للفئة Lounge الثانية، ومليونين و100 ألف جنيه للفئة Suite الأعلى تجهيزًا.

ڤولڤو XC90

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ڤولڤو السويدية في مصر، عن تخفيض أسعار ڤولڤو XC90 الجديدة بقيمة 340 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم ڤولڤو XC90 الجديدة كليا بفئة وحيدة بسعر رسمي 4 مليون 950 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و290 ألف جنيه.

فولفو EX30

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، عن تقديم خصومات كبيرة على جميع فئات السيارة EX30 الكهربائية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتخطت قيم التخفيضات التي أعلن عنها الوكيل المحلي حاجز 430 ألف جنيه، فقد انخفض سعر الفئة الأولى من 2,030,000 جنيه إلى 1,699,000 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الثانية من 2,230,000 جنيه إلى 1,799,000 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فقد أصبح سعرها بعد التخفيض 1,950,000 جنيه بدلاً من 2,270,000 جنيه.

بيجو 5008

أعلنت شركة مانسكو Mansco، الوكيل الحصري لعلامة بیجو Peugeot في مصر، عن تخفيض أسعار بيجو 5008 بقيمة تترواح بين 110 إلى 125 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2.175.000 بدلًا من 2.285.000 جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 2,450.000 مقابل 2.575.000 جنيه سابقًا.

بيجو 3008

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف وكيل بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 60 ألف إلى 100 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد التخفيض بأسعار رسمية تبدأ من 1.989.990 بدلًا من 2.050.000 جنيه للفئة الأولى، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2.249.990 مقابل 2.350.000 جنيه.

بيجو 408

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة 408 موديل 2026 التي تنتمي لفئة الفاست خلال شهر أكتوبر الجاري بقيم تتراوح بين 60 و100 ألف جنيه.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تراجعت أسعار الفئة Allure القياسية من بيجو 406 بقيمة 60 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الجديد 1889,990 جنيه، بينما تراجعت الفئة GT Pack الأعلى 100 ألف جنيه لتباع 2.199.990 جنيه.

شيفرولية TFR

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، تخفيضًا بقيمة 45 ألف جنيه بأسعار بعض فئات السيارة الدبابة بيك آب موديل 2026 خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، تراجعت أسعار بعض فئات شيفرولية TFR بيك آب الشهيرة بـ"الدبابة" والمصنعة محليًا إلى 970.000 جنيه للفئة Box الأولى بدلًا من 1.015.000 جنيه.

وتقدم الفئة AC الثانية الأعلى تجهيزًا من السيارة التجارية موديل 2026 بـ1.070.000 جنيه.

هافال H6

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Haval H6 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 44 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم Haval H6 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 355 ألف جنيه للفئة Platinum بتخفيض بلغ 44 ألف جنيه ، واستقرار الفئة الثانية Ultra عند 1,555,000 جنيه بلا تخفيض.

روكس 001

أعلنت مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة ROX في مصر، عن مشاركتها المميزة في فعاليات الدورة الثانية من معرض LDX للسيارات والمقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

فيما كشفت الشركة عن أسعار روكس 001 الجديدة بقيمة 450 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يبلغ سعر الفئة المزودة بـ7 مقاعد نحو 3,200,000 جنيه، بينما تُطرح الفئة الأعلى تجهيزًا ذات الـ6 مقاعد بسعر 3,300,000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

بأقل من 18 ألف جنيه قسط أحدث سيارة لهافال في مصر

قبل نهاية أكتوبر.. أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر بأقل من 695 ألف جنيه

التراجع الثاني في أقل من شهر.. تخفيض أسعار كايي X3 برو 10 آلاف جنيه بمصر