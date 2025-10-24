سيارة مستعملة حديثة بـ 500 ألف جنيه ..تعرف عليها

بعد تراجعها حتى مليون جنيه.. أسعار ومواصفات نيسان نافارا بعد التخفيضات

بأقل من 700 ألف جنيه ..تعرف على أرخص سيارة لرينو في مصر

تعد سيارة MG5 واحدة من أبرز سيارات السيدان التي حققت مبيعات كبيرة في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، ويبحث عنها الكثيرون في سوق السيارات المستعملة التي تقدم بأسعار تتراوح بين 500 و800 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية والفئة وسنة الصنع.

في التقرير التالي أبرز مواصفات MG5:

تتميز MG5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بنظام سحب طبيعي للهواء، مما يوفر قوة تصل إلى 120 حصانًا وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن.متر عند 4500 دورة في الدقيقة. السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ونظام دفع أمامي للعجلات.

تأتي MG5 بأبعاد يبلغ طولها 4.60 متر مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.68 متر، عرض السيارة 1.81 متر، وارتفاعها 1.48 متر.

تتمتع MG5 بمجموعة من أنظمة الأمان الحديثة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظامدعم الفرامل داخل المنعطفات. كما تشمل السيارة نظام التحكم في الجر، دعم التوازن أثناء صعود المنحدرات، وتنشيف أقراص الفرامل في حالة الأمطار. بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

تأتي الفئات القياسية من MG5 مزودة بعدد من التجهيزات المميزة مثل المصابيح الأمامية الهالوجينية مع حساسات للإضاءة، مرايا جانبية كهربائية التحكم، ومثبت سرعة. كما يتوفر نظام صوتي مكون من 4 سماعات تدعم البلوتوث، بالإضافة إلى جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

أما بالنسبة للفئات الأعلى، فتتميز بنظام توجيه حساس للسرعة، فرامل يد كهربائية، ووسائد هوائية جانبية وستائرية. الفئة الثانية تشمل جنوط قياس 16 بوصة، تسخين للمرايا الجانبية، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، تكييف هواء أوتوماتيكي، زر لتشغيل المحرك، كسوة جلدية لعجلة القيادة، وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع مدخل USB.

الفئة الثالثة من MG5 تأتي مع شاشة وسطية أكبر قياس 10 بوصة، مفتاح ذكي، مقاعد أمامية جلدية كهربائية التحكم مزودة بخاصية التدفئة، بالإضافة إلى فتحة سقف، مرايا كهربائية الضم، كاميرات 360 درجة.