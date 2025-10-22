سيارة في مصر تقطع 1115 كم بخزان وقود واحد.. تعرف عليها

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها إم جي في مصر

في ظل أرتفاع أسعار الوقود في مصر يبحث السائقين عن سيارات موفرة للوقود تحقق لهم أكبر مسافة سير بخزان واحد من الوقود.

يتوفر في مصر سيارة صينية تتمكن من قطع مسافة 1115 كم بخزان واحد من الوقود، نستعرضها فيما يلي:

تقدم مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة روكس في مصر، السيارة 01 الصينية في السوق المحلي، التي تأتي بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تأتي روكس 01 بهيكل طوله 5.295 ملم، وعرض 1.980 ملم، وارتفاع كلي 1.869 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.010 ملم؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

تتوفر السيارة بسعتين للمقصورة، الأولى تتسع لـ6 ركاب بنظام توزيع ثنائي للمقاعد بثلاثة صفوف، والثانية تتسع لـ7 ركاب بنظام توزيع ثنائي للصفين الأول والثاني وكنبة ثلاثية بالصف الثالث.

سيارة روكس مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية، ومساحات أمامية بحساسات أمطار، وإضاءة أمامية تكيفية أوتوماتيكية، ومرايا ضم بنظام مانع الإبهار، وإشارات جانبية ديناميكية بالأمام والخلف.

تمتلك روكس مجموعة من وسائل الأمان يذكر منها بالإضافة إلى الأنظمة القياسية ABS وEBD، نظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام RCTA للتحذير عند السير للخلف، ونظام RMI للحماية من الانقلاب ونظام HHC للثبات على المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل المساعدة على القيادة أبرزها 5 رادارات مليممترية و12 رادار موجات فوق الصوتية، و6 كاميرات تعزز تقنية الروية الكلية 360 درجة، و5 أنظمة للقيادة "Rock-Snow-Mud-Sand-Wade"، مثبت سرعة تكيفي، وغيرها.

أما تجهيزات الراحة والأمان بالمقصورة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعدة ومساند يد جلدية، تكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي النطاقات، زجاج عازل للحرارة والضوضاء، إضاءات محيطية 256 لون، سقف بانورامي كهربائي.

يقدم الوكيل المحلي، السيارة روكس 01 الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 150.000 كيلومتر أيهما أقرب، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو مسافة 240.000 كيلومتر.

