إعلان

الضحايا احترقوا أحياء| سيارتان تكلفان "شاومي" مليارات الدولارات.. ما القصة؟

كتب : أيمن صبري

02:58 م 20/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشة تحكم شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقاعد شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشات عرض للمقاعد الخلفية في شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    باب شنطة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    أضواء شاومي SU7 الكهربائية الأمامية
  • عرض 20 صورة
    مقصورة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    خطوط شاومي SU7 الكهربائية الجانبية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    سيارة شاومي SU7 خلال تصنيعها
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسيارة شاومي SUV في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    السيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والهواتف الذكية، الوافد الجديد إلى عالم السيارات الكهربائية، إلى أزمتين متتاليتين عقب وقوع حادثين مروعين لسيارتها SU7 خلال عام 2025، ما أسفر عن خسائر بشرية فادحة وتراجع حاد بأسهم الشركة.

الحادث الأول كان في أواخر شهر مارس عندما اصطدمت سيارة "SU7" أثناء تشغيل نظام القيادة المساعدة بحاجز خرساني في مقاطعة أنهوي، ما أدى إلى وفاة ثلاث طالبات جامعيات حرقًا داخل السيارة. وأشارت التحقيقات إلى أن السيارة كانت تفتقر في الأساس لتقنية "LiDAR" للاستشعار المتقدم.

وفي أعقاب الحادث تناقل العديد من رواد موقع "Douyin" للتواصل الاجتماعي بما في ذلك منشور لوالدة إحدى الضحايا، أن الأبواب أُغلقت تلقائيًا بعد الحادث، ما أدى إلى احتجاز الفتيات أثناء احتراق السيارة.

أما الحادث الثاني، فوقع قبل أيام بمدينة تشنجدو، حين اشتعلت سيارة "SU7 Ultra" بعد اصطدامها بحاجز على الطريق، ولم يتمكن الشهود من فتح الأبواب الإلكترونية لإنقاذ السائق الذي مات محترقًا بداخلها، ما أثار جدلاً حول تصميم أنظمة الأمان في سيارات شاومي.

وسلط كلا الحادثين الضوء على أنظمة الأمان في سيارة شاومي، إذ يتشابه كلاهما في انغلاق الأبواب بعد الاصطدام وفشل فتحها سواء من الداخل أو الخارج. ما نتج عنه احتباس الضحايا بالداخل واحتراقهم أحياء.

تسببت الحادثتان في هبوط أسهم شاومي بأكثر من 7.8% خلال أسبوع واحد، وخسارتها نحو 4.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مطالبات صينية ودولية بفرض رقابة أكثر صرامة على تقنيات القيادة الذاتية وسلامة السيارات الكهربائية.

Xiaomi0

وكان أول ظهور لسيارة شاومي SU7 في شهر مارس 2024، وشهدت إقبالًا منقطع النظير بعد دقائق من الإعلان فتح باب الحجز لشرائها، إذ تجاوز إجمالي الحاجزين خلال الساعة الأولى بحسب الشركة المصنعة 80 ألفًا.

تعتمد Xiaomi SU7 الكهربائية على تقنيات متطورة أبرزها القيادة الذاتية التي تشمل 3 تقنيات رئيسية.

تأتي سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد وتتميز بالإبعاد التالية طول 4997 ملم، عرض 1963 ملم، ارتفاع 1455 ملم وتبلغ قاعدة العجلات 3000 ملم ويبلغ وزنها فارغة 1980 كجم وتتمتع بتعلق هوائي متكيف يوفر الراحة والاستقرار.

سيارة Xiaomi الجديدة الإصدار الأساسي SU7 بمحرك ذو قوة دفع خلفي 229 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 400 نيوتن متر.

يمكن للإصدار الأساسي من SU7 السير حتى 668 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 5.28 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة الواحدة.

ونجحت شاومي بحسب موقع "cnevpost" الصيني، في تسجيل عدد من الأرقام القياسة بمعدلات التسليمات الشهرية منذ بداية 2025، فقد سلمت في سبتمبر الماضي 41.948 سيارة، فيما قدرت الوحدات المباعة منذ بداية العام بـ266.722 سيارة.

Xiaomi00

اقرأ أيضًا:

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

أسعار السيارات سيارات شاومي شاومي SU7 حوادث السيارات احتراق السيارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)