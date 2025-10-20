تعرضت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والهواتف الذكية، الوافد الجديد إلى عالم السيارات الكهربائية، إلى أزمتين متتاليتين عقب وقوع حادثين مروعين لسيارتها SU7 خلال عام 2025، ما أسفر عن خسائر بشرية فادحة وتراجع حاد بأسهم الشركة.

الحادث الأول كان في أواخر شهر مارس عندما اصطدمت سيارة "SU7" أثناء تشغيل نظام القيادة المساعدة بحاجز خرساني في مقاطعة أنهوي، ما أدى إلى وفاة ثلاث طالبات جامعيات حرقًا داخل السيارة. وأشارت التحقيقات إلى أن السيارة كانت تفتقر في الأساس لتقنية "LiDAR" للاستشعار المتقدم.

وفي أعقاب الحادث تناقل العديد من رواد موقع "Douyin" للتواصل الاجتماعي بما في ذلك منشور لوالدة إحدى الضحايا، أن الأبواب أُغلقت تلقائيًا بعد الحادث، ما أدى إلى احتجاز الفتيات أثناء احتراق السيارة.

أما الحادث الثاني، فوقع قبل أيام بمدينة تشنجدو، حين اشتعلت سيارة "SU7 Ultra" بعد اصطدامها بحاجز على الطريق، ولم يتمكن الشهود من فتح الأبواب الإلكترونية لإنقاذ السائق الذي مات محترقًا بداخلها، ما أثار جدلاً حول تصميم أنظمة الأمان في سيارات شاومي.

وسلط كلا الحادثين الضوء على أنظمة الأمان في سيارة شاومي، إذ يتشابه كلاهما في انغلاق الأبواب بعد الاصطدام وفشل فتحها سواء من الداخل أو الخارج. ما نتج عنه احتباس الضحايا بالداخل واحتراقهم أحياء.

تسببت الحادثتان في هبوط أسهم شاومي بأكثر من 7.8% خلال أسبوع واحد، وخسارتها نحو 4.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مطالبات صينية ودولية بفرض رقابة أكثر صرامة على تقنيات القيادة الذاتية وسلامة السيارات الكهربائية.

وكان أول ظهور لسيارة شاومي SU7 في شهر مارس 2024، وشهدت إقبالًا منقطع النظير بعد دقائق من الإعلان فتح باب الحجز لشرائها، إذ تجاوز إجمالي الحاجزين خلال الساعة الأولى بحسب الشركة المصنعة 80 ألفًا.

تعتمد Xiaomi SU7 الكهربائية على تقنيات متطورة أبرزها القيادة الذاتية التي تشمل 3 تقنيات رئيسية.

تأتي سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد وتتميز بالإبعاد التالية طول 4997 ملم، عرض 1963 ملم، ارتفاع 1455 ملم وتبلغ قاعدة العجلات 3000 ملم ويبلغ وزنها فارغة 1980 كجم وتتمتع بتعلق هوائي متكيف يوفر الراحة والاستقرار.

سيارة Xiaomi الجديدة الإصدار الأساسي SU7 بمحرك ذو قوة دفع خلفي 229 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 400 نيوتن متر.

يمكن للإصدار الأساسي من SU7 السير حتى 668 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 5.28 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة الواحدة.

ونجحت شاومي بحسب موقع "cnevpost" الصيني، في تسجيل عدد من الأرقام القياسة بمعدلات التسليمات الشهرية منذ بداية 2025، فقد سلمت في سبتمبر الماضي 41.948 سيارة، فيما قدرت الوحدات المباعة منذ بداية العام بـ266.722 سيارة.

