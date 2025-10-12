8 راكب.. تويوتا تطلق سيارتها Highlander الجديدة في الأسواق - صور

تخفيضات تتجاوز 100 ألف جنيه بأسعار كايي X3 Pro الجديدة في مصر

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أيقونتها Highlander الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الكبيرة، تخاطب العائلات؛ حيث يمكن تجهيزها بما يصل إلى 8 مقاعد.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Highlander الجديدة تتوفر بنسخة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، والذي يزأر بقوة 265 حصانا مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع أوضاع قيادة Eco وSport و Snowلتغطية مختلف ظروف القيادة من المدينة وحتى الطرق الوعرة.

أما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 243 حصانا، ما يضمن قيادة هادئة وسلسة، مع إمكانية القيادة الكهربائية الخالصة (EV Mode) لمسافات قصيرة.

مساحات واسعة ومرونة عالية

وتوفر السيارة في المقصورة الداخلية مساحات واسعة بمرونة عالية؛ حيث يمكن الاختيار بين 7 أو 8 مقاعد، مع سعة تحميل تصل إلى 2380 لترا عند طي المقاعد.

ويتوفر للسيارة خيار المقاعد الجلدية، بالإضافة إلى نظام ملتيميديا بشاشة تصل إلى 12.3 بوصة وتقنية شحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي فائق وسقف بانورامي.

فضلا عن ذلك يتوفر نظام إضاءة محيطية، والذي يمنح السيارة لمسة فاخرة، كما تتوفر للسيارة شاشة Head-up و8 وسائد هوائية، مع العديد من الأنظمة المساعدة.

