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ارتفاع أسعار سيارات أودي بمصر.. الأغلى وصلت 9 مليون 350 ألف جنيه

04:31 م الأربعاء 01 يناير 2025

أودي Q2

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري في مصر للعلامات التجارية أودي بسوق السيارات المصري، زيادة أسعار طرازاتها بالسوق المحلي مع انطلاق العام الجديد 2025.

تتنوع الطرازات المقدمه من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بالسوق المصري بين سيدان عائلية وSUV وكروس أوفر، ووصلت أسعار أغلى طرازاتها إلى 9 مليون 350 ألف جنيه.

تطبق الأسعار الجديدة لطرازات أودي في مصر من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير.

ونستعرض من خلال القائمة التالية الأسعار الرسمية لسيارات أودي بمصر:

ارتفاع أسعار

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