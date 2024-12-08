قبل طرح إمجراند رسميًا.. تعرف على سيارات جيلي المتاحة بمصر

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة جيلي أوتو موبيلتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، للكشف عن سيارتها إمجراند المجمعة محليًا، بعد أن قامت الشركة بنشر صورة تشويقية عن اقتراب طرح الطراز الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

تتمتع إمجراند بأداء قوي بفضل محركها الذي تبلغ قوته 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر. ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية.

ومع قرب طرح السيارة جيلي إمجراند المجمعة محليًا بالسوق المصري خلال الفترة القادمة، يبحث العديد من المواطنين بمصر عن سيارات جيلي المتاحة بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات جيلي الجديدة بمصر:

جيلي GX3 PRO

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

جيلي أوكافانجو

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة وحيدة بالسوق المصري سعرها مليون و 769 ألف جنيه.

جيلي كولراي

تتاح جيلي كول راي موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بأربع فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 376 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بمليون 446 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي مليون 596 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بمليون 639 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

تبدأ أسعار جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري من مليون و 759 ألف جنيه للفئة ، ومليون و 895 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و 959 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.

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