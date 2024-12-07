قريبًا.. وكيل جيلي يصُنع إمجراند في مصر - تفاصيل

كتب. محمود أمين |

تستعد شركة جيلي أوتو موبيلتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، للكشف عن سيارتها إمجراند المجمعة محليًا، بعد أن قامت الشركة بنشر صورة تشويقية عن اقتراب طرح الطراز الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

تأتي هذه السيارة الجديدة بتصميم عصري وأداء قوي، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق السيارات المصرية، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفاتها التفصيلية المتوقعة:

تم تجهيز جيلي إمجراند بالعديد من المواصفات المتقدمة التي تشمل أبعادًا مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4638 مم، وعرضها 1822 مم، وارتفاعها 1460 مم. كما أنها تتمتع بقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، مما يوفر مساحة كبيرة للركاب. بالنسبة لسعة خزان الوقود، فتبلغ 50 لترًا.

تتمتع السيارة بأداء قوي بفضل محركها الذي تبلغ قوته 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر. ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية.

بالنسبة للتجهيزات، توفر جيلي إمجراند في النسخة الأعلى العديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا. كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

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