إدارة السلامة المرورية الأمريكية تنهي تحقيقها بشأن خلل محركات فورد

ديترويت -أ ب:

أنهت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة تحقيقا استمر عامين ونصف العام في عيوب محركات سيارات من إنتاج شركة فورد موتور كورب بعد أن استبدلت الشركة المحركات المعيبة أو مددت فترة ضمان بعض السيارات.

وقالت الإدارة في وثائق نشرتها أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني إن تحليلها تتبع المشكلة في صمامات السحب التي يمكن أن تنكسر داخل بعض المحركات سعة 7ر2 لتر و3 لترات.

وقالت الوثائق إنه تم بدء التحقيق في مايو 2022 وشمل أكثر من 411 ألف سيارة إنتاج عامي 2021 و2022 ومنها طرز فورد إف-150 برونكو وإيدج وإكسبلورر بالإضافة إلى سيارات لنكولن أفياتور وناوتيلوس.

كانت الإدارة تحقق في أعطال المحرك الكارثية الناجمة عن تحطم صمامات السحب وسقوطها في أسطوانات المحرك وإصابة المكبس.

وتقول الوثائق إن التحليل المعملي للصمامات المكسورة وجد أنها تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة أثناء تصنيعها في الشركة الموردة مما يجعلها هشة وعرضة للكسر أثناء الاستخدام العادي للمحرك.

وذكرت إدارة السلامة المرورية أن الصمامات المعيبة تم إنتاجها خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2021. من ناحيتها قالت فورد إن أغلب الصمامات التي تم إنتاجها خلال الفترة المذكورة لم تكن كلها معيبة، وأن الغالبية العظمى من حالات التكسر حدثت قبل أن تقطع السيارات 20 ألف ميلا.

وفي وقت سابق من العام الحالي استدعت فورد حوالي 91 ألف سيارة مزودة بالصمامات التي تم إنتاجها خلال الفترة المشتبه فيها. ويجري اختبار هذه السيارات وتغيير محركاتها إذا لزم الأمر. كما مددت فترة ضمان السيارات المزودة بتلك الصمامات إلى 10 سنوات أو 150 ألف ميل.