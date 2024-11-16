أول تعليق من "شعبة السيارات" على عودة شركة النصر للسيارات

أول تعليق من شعبة السيارات على عودة النصر للسيارات

كتب - محمد جمال:

أكد رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع، أن إعادة إنتاج شركة "النصر" للسيارات الذي شهده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، له مردود إيجابي للتنافس وإيجاد حصة تسويقية تسمح لتواجد المنتج المحلي بشكل أكبر وتوفير عملة أجنبية وحفاظا على مكانة الصناعة المصرية في مجال السيارات.

وقال رئيس شعبة السيارات في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، اليوم السبت، إن استئناف إنتاج الشركة له انعكاس إيجابي لاستعادة قيمة وتاريخ الشركة لما لها من مصداقية وثقة لدى المواطن المصري".

وأعرب بلبع، عن أمله أن تزيد نسبة الإنتاج والتجميع المحليين عن المستورد والخروج من من بوتقة نسبة الإنتاج المحلي لتخطي نسبة 50 إلى 55%، خاصة مع استقطاب الشركة لكفاءات مصرية شابة وفتح قنوات جديدة وقوية للصناعات المغذية.

وأشار بلبع، إلى أن الشركة لها تاريخ ممتد وسمعة جيدة ومع التحديث والتطوير من خلال القيادة التنفيذية والقيادة السياسية بتطوير محور قناة السويس وفتح مجالات جديدة للتصدير وتشجيع المستثمرين بشكل غير مسبوق يفتح آفاق للانتشار والتواجد بحصة تسويقية على مستوى إفريقيا والدول العربية.

وأشار، إلى أن الأساس في تسويق أي منتج هو الكفاءة والسعر، وهما عنصران إذا تواجدا بشكل مرض سيكون كافيا للدعاية وغزو الأسواق والمنافسة، إلى جانب التنوع الذي يشمل أكبر فئة على المستويين العربي والإفريقي.