قائمة بالسيارات الصينية الأرخص سعرًا بالسوق المصري

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إم جي 5 موديل 2022 لا تتجاوز 820 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على شراء سيارة جديدة بالسوق المصري عن السيارات الصينية الجديدة التي تباع تحت المليون جنيه سزاء كانت مجمعة محليًا أو مستوردة، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة.

ويرصد التقرير التالي أسعار ومواصفات السيارات الصينية الجديدة التي تباع تحت المليون جنيه:

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 655.000 جنيه، والفئة الثانية بـ700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 من 620 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك الثانية الأعلى تجهيزًا 700 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

تعتمد MG5 موديل 2025 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

جاك JS2

يقدم الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في مصر، السيارة JS2الكروس أوفر، بسعر رسمي 795 ألف جنيه، وتعد بذلك أرخص سيارة للعلامة بالسوق المحلي.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX PRO

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحده سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.