ترخيص أكثر من 40 ألف مركبة جديدة بمصر في أكتوبر

كتب - محمود أمين:

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات في تقريرها الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية عن إجمالي تراخيص المركبات خلال شهر أكتوبر 2024

وبلغ مجمل المركبات الجديدة "زيرو" التي صدر لها تراخيص ووثائق تأمينية بحسب المجمعة المصرية 40.423 مركبة، بينها 2.704 مركبة موديل 2021 و4.220 مركبة موديل 2022 و4.469 مركبة موديل 2023 و13.918 مركبة موديل 2024 و15.112 مركبه موديل 2025.

السيارات الملاكي

ووفقًا للتقرير فقد بلغ عدد سيارات الركوب الملاكي التي صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 13.298 سيارة ملاكي من بينها 272 سيارة موديل 2021 و457 سيارة موديل 2022 و1.010 سيارات موديل 2023 و5.427 موديل 2024 و6.132 موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 24.348 وحدة من بينها 2.321 موديل 2021 و3.461 دراجة موديل 2022 و3.160 دراجة نارية موديل 2023 و7.694 موديل 2024 و7.712 دراجة موديل 2025.

سيارات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1.593 سيارة من بينها 39 سيارة نقل موديل 2021 و117 موديل 2022 و 138 سيارة نقل موديل 2023 و435 سيارة موديل 2024 و864 موديل 2025.