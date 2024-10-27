ميني تطلق أيقونتها JCW الجديدة

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

لندن - (د ب أ):

أطلقت شركة ميني البريطانية عملاق صناعة السيارات في العالم أيقونتها JCW الجديدة، التي تتوفر بموديل ثلاثي الأبواب وموديل كابريو.

وأوضحت الشركة البريطانية، أن السيارة JCW الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 0ر2 لتر وبقوة 231 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 380 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض لدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر6 ثانية (4ر6 ثانية في الموديل الكابريو)، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س (245 كلم/س في الموديل الكابريو).

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخ الجديدة تتمتع بتحسينات على مكونات الخصائص الأيروديناميكية ومجموعة التعليق، مع مكابح مطورة وسروج باللون الأحمر مع شعار JCW.

رتوش تصميمية

وعلى الناحية التصميمية تتميز النسخ الجديدة من خلال بعض الرتوش التصميمية منها التصميم الجديد لشبكة المبرد مع طلاء باللون الأسود اللامع، فضلا عن اسبويلر حافة السقف على المؤخرة والناشر الخلفي باللون الأيود مع مخارج عادم مركزية، وطاقم عجلات قياس 17 أو 18 بوصة، وباقة من ألوان الطلاء الجذابة على الجسم الخارجي مثل Chilli Red وJetblack.

وحصلت النسخة الكابريو على سقف باللون الأسود، ويتوفر السقف القماشي أيضا بلون رمادي. ويحتاج السقف 18 ثانية فقط للطي.

وتزدان المقصورة الداخلية بأجواء رياضية مع تجهيزات باللونين الأسود والأحمر، فضلا عن كسوة من الجلد الاصطناعي على المقاعد الرياضية وخيوط حياكة باللون الأحمر، بالإضافة إلى مقود رياضي ونظام صوتي فائق.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة مركزية مستديرة LED قياس 240 ملم.