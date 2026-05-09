إعلان

وزارة الثقافة تنظم حفل تأبين لأمير الغناء العربي هاني شاكر بدار الأوبرا المصرية

كتب : محمد لطفي

08:46 م 09/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر طفلا
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر (1)
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    نادية مصطفى والراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 9 صورة
    هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم حفل تأبين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لأمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل تاركا إرثا فنيا خالدا في وجدان جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن صوت هاني شاكر لم يكن مجرد حضور عابر في ذاكرة الغناء العربي، بل كان امتدادا لزمن كامل من الفن الراقي.

وأضافت أن الفنان الراحل ترك خلفه إرثا فنيا سيظل حيا في ذاكرة الثقافة العربية، بما حمله صوته من قدرة نادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية البسيطة والعميقة في آن واحد، مؤكدة أن حفل التأبين الذي تنظمه وزارة الثقافة لن يكون مجرد وداع لفنان كبير، بل تحية وفاء وتقدير لمسيرة استثنائية صنعت جزءا من وجدان الأمة العربية.

دار الأوبرا المصرية أمير الغناء العربي هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر
أخبار مصر

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية من سكك حديد مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر
حوادث وقضايا

من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر
مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي
رياضة محلية

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي

متحدث البترول: يونيو 2026 موعد الوصول إلى صفر مديونية للشركاء الأجانب
اقتصاد

متحدث البترول: يونيو 2026 موعد الوصول إلى صفر مديونية للشركاء الأجانب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور
منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟
مصر تدعم إجراءات البحرين الأمنية: أمن الخليج جزء من أمننا
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 1 -0 برينتفورد