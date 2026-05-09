تستعد وزارة الثقافة لتنظيم حفل تأبين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لأمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل تاركا إرثا فنيا خالدا في وجدان جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، إن صوت هاني شاكر لم يكن مجرد حضور عابر في ذاكرة الغناء العربي، بل كان امتدادا لزمن كامل من الفن الراقي.

وأضافت أن الفنان الراحل ترك خلفه إرثا فنيا سيظل حيا في ذاكرة الثقافة العربية، بما حمله صوته من قدرة نادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية البسيطة والعميقة في آن واحد، مؤكدة أن حفل التأبين الذي تنظمه وزارة الثقافة لن يكون مجرد وداع لفنان كبير، بل تحية وفاء وتقدير لمسيرة استثنائية صنعت جزءا من وجدان الأمة العربية.