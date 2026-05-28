اكتسح فيلم "7Dogs" وتصدر قائمة الأعلى إيرادات في شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى أمس الأربعاء27 مايو، متفوقا على أفلام"أسد"، "برشامة"، "الكلام على إيه"، و"إذما".

إيرادات فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول، بإيرادات بلغت 25,206,474 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، والعمل قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

فيلم أسد

وجاء فيلم أسد في المركز الثاني، بعدما حقق إيرادات بلغت 3,025,151 جنيه.

الفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، وعلي قاسم، إلى جانب ظهور خاص للفنان ماجد الكدواني وأحمد داش.

فيلم الكلام على إيه

وحل فيلم الكلام على إيه في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3,009,813 جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان، وبطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، وانتصار.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما في المركز الرابع، محققًا إيرادات بلغت 1,261,682 جنيه.

ويشارك في بطولته أحمد داود، سلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

فيلم برشامة

وجاء فيلم برشامة في المركز الخامس والأخير، بإيرادات بلغت 135,492 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، وحاتم صلاح، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

