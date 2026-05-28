احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد الأضحى المبارك وسط حشد كبير من جمهوره في منطقة عين شمس، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" مقاطع فيديو من الاحتفال، ظهر خلالها وسط حالة من الزحام والتدافع أثناء ذبح الأضحية، ما أثار انتقادات واسعة من المتابعين.

تعليقات الجمهور

وجاءت أبرز التعليقات على المشهد: "أنا صعبت عليا الأضحية من طريقة التعامل والزحام"، "حرام عليك والله حرام"، "ده مش ذبح إسلامي خالص"، "أول مرة أختلف معاك.. مكنش لازم كل الناس دي وترهبوا الأضحية بالمنظر ده"، مشهد مرعب، نجم كبير، فهد البطل، بنحبك".

أعمال ينتظرها أحمد العوضي

يذكر أن أحمد العوضي ينتظر عرض فيلمه الجديد "شمشون ودليلة" في دور العرض الأيام المقبلة.

والفيلم من قصة محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ومي عمر، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

