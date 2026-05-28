"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين شمس؟

كتب : سهيلة أسامة

02:00 ص 28/05/2026

أحمد العوضي

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد الأضحى المبارك وسط حشد كبير من جمهوره في منطقة عين شمس، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" مقاطع فيديو من الاحتفال، ظهر خلالها وسط حالة من الزحام والتدافع أثناء ذبح الأضحية، ما أثار انتقادات واسعة من المتابعين.

وجاءت أبرز التعليقات على المشهد: "أنا صعبت عليا الأضحية من طريقة التعامل والزحام"، "حرام عليك والله حرام"، "ده مش ذبح إسلامي خالص"، "أول مرة أختلف معاك.. مكنش لازم كل الناس دي وترهبوا الأضحية بالمنظر ده"، مشهد مرعب، نجم كبير، فهد البطل، بنحبك".

يذكر أن أحمد العوضي ينتظر عرض فيلمه الجديد "شمشون ودليلة" في دور العرض الأيام المقبلة.

والفيلم من قصة محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ومي عمر، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

أحمد العوضي عيد الأضحى شمشون ودليلة

