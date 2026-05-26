تامر عاشور ينشر صورة مع زوجته أثناء أداء مناسك الحج

كتب : سهيلة أسامة

08:38 م 26/05/2026 تعديل في 08:46 م

تامر عاشور حفل الفسطاط

نشر النجم تامر عاشور صورة جمعته بزوجته الإعلامية نانسي نور أثناء أداء مناسك الحج، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وانهالت عليه التعليقات التي حملت التهاني بالعيد، وجاءت:" ربنا يتقبل، إيه الجمال؟، ما شاء الله، تقبل الله، ربنا يسعدكم يارب، عقبال كل سنة، النجم الكبير، بنحبك".

نجوم الفن في الأراضي المقدسة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على أداء مناسك الحج ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان أحمد حاتم، ومحمد هنيدي، وعمرو وهبة، وتامر عاشور، والإعلامية أسماء إبراهيم، ومفيدة شيحة، وريهام سعيد، ودعاء فاروق، ودعاء عامر.

وظهر النجوم بـ ملابس الإحرام البيضاء، وسط أجواء روحانية غلبت عليها السكينة والخشوع.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة.

